강릉시, 1분기 방문 관광객 837만6472명…전년보다 43만명 증가

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1분기 관광객의 카드 총 소비액 2017억410만1000원, 전년대비 179억 증가

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 16일 2026년 1분기 강릉을 방문한 관광객 수와 신용카드 소비액이 전년 동기 대비 증가했다고 밝혔다.

한국관광공사 빅데이터 분석 결과에 따르면, 2026년 1분기 강릉시를 찾은 관광객은 837만6472명으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(7940341명)보다 약 43만 명(5.4%) 늘어난 수치다.

강릉 경포 호수 일원 벗꽃길.[사진=강릉시청] 2024.04.09 onemoregive@newspim.com

외국인 관광객 수도 전년대비 7% 증가했다. 내국인뿐만 아니라 외국인 관광객의 유입도 증가세를 보였다.

관광객 증가에 따른 카드 소비액도 눈에 띄게 늘었다. 2026년 1분기 관광객의 카드 총 소비액은 2017억410만1000원으로, 지난해 같은 기간(1837억3384만원)보다 약 179억(9.7%) 증가한 것으로 나타났다.

이는 전국 카드 소비액 평균 증가율인 4.7%를 훨씬 초과하는 수치로, 관광객 수의 증가가 소비액 증가로 이어지며 관광 활성화가 지역 내 소비 확대로 연결되고 있다는 분석이 나왔다.

엄금문 관광정책과장은 "이번 통계자료를 통해 관광객 방문과 소비가 지속적으로 증가하여 지역 경제 활성화에 기여하는 것으로 나타났다"며, "향후 관광 콘텐츠를 확충해 지역 소비와의 연계를 지속적으로 도모하겠다"고 밝혔다.

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