유상범 의원, 신현송 한은 총재 후보에 "능력 만큼 도덕성·청렴성 중요"

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외화자산 정리·정치 압력 배제 주문

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 유상범 의원(국민의힘 원내운영수석부대표)은 15일 신현송 한국은행 총재 후보자 인사청문회에서 도덕성과 청렴성을 강조하며 명확한 사과와 책임 있는 태도를 요구했다고 밝혔다.

유 수석부대표는 이날 "고위공직자는 능력만큼이나 도덕성과 청렴성이 중요하다"며 "후보자의 고려대 편입 과정이 학칙에 맞지 않았던 점과 관련해 국민 눈높이에 맞는 명확한 사과와 책임 있는 태도를 요구했다"고 밝혔다.

유상범 국민의힘 원내운영수석부대표. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "후보자의 다량의 외화자산 보유가 이해충돌 우려를 낳을 수 있다"고 지적했다.

그는 "과거 민주당이 최상목 부총리의 미 국채 투자를 두고 퇴진까지 거론했던 만큼, 후보자의 외화 자산 역시 논란의 대상이 될 수 있다"며 "신중한 처신을 요청했고, 외화자산을 점진적으로 정리하겠다는 답변을 이끌어냈다"고 했다.

유 수석부대표는 중앙은행의 본연의 역할도 강조했다. 그는 "후보자는 과거 인터뷰에서 중앙은행의 가장 중요한 역할은 화폐가치 수호라고 밝힌 바 있다"며 "이재명 정부의 대규모 추경으로 국가부채와 유동성이 확대되고 원화 가치와 환율이 불안한 상황에서 정치적 압력에 흔들림 없이 본연의 역할을 다해줄 것을 주문했다"고 강조했다.

그는 "공직 후보자에 대한 철저한 검증은 국회의 책무이자 야당의 책임"이라며 "앞으로도 국민 눈높이에 맞는 인사 검증에 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

이날 신 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 채택이 무산됐다. 한은 총재 후보자 청문회가 도입된 2014년 이후 보고서 채택이 불발된 것은 이번이 처음이다.

신 후보자가 국내외 주택을 3채 보유한 점, 가족 모두 외국 국적을 가진 점, 금융 자산의 90% 이상이 외화 자산인 점 등이 논란이 됐다.

allpass@newspim.com