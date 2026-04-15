전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[핌in인천] 좌익수 손아섭+지명타자 양의지, 두산 불붙은 타격 이어간다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 두산이 15일 SSG전 라인업에서 손아섭을 좌익수로 배치했다.
  • 손아섭은 14일 트레이드 후 지명타자로 출전해 1홈런 2타점 맹활약했다.
  • 이영하가 선발 등판하며 1군 등록됐고 양의지가 지명타자로 나선다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

손아섭, 15일 인천 SSG전서 좌익수, 2번타자로 출장

[인천=뉴스핌] 유다연 기자=두산으로 트레이드 된 첫 날부터 지명타자로 나서 맹활약한 손아섭이 다음날 바로 좌익수로도 투입, 수비도 소화한다.

[서울=뉴스핌]두산 베테랑 손아섭, 양의지가 14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 경기에서 11-3대승 후 팬들에게 인사하기 위해 도열하고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.04.14 willowdy@newspim.com

두산이 15일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 2026 신한 SOL KBO리그 경기전 라인업을 발표했다. 이날 두산은 박찬호(유격수)-손아섭(좌익수)-박준순(2루수)-양의지(지명타자)-다즈 카메론(우익수)-안재석(3루수)-양석환(1루수)-윤준호(포수)-정수빈(중견수)의 라인업을 꾸렸다.

가장 눈에 띄는 것은 좌익수로 손아섭이 배치된 것이다. 그는 전날(14일) 오전 트레이드 발표로 서산에서 인천으로 이동, 두산 유니폼을 갈아입고 바로 1군에 등록됐다. 지명타자, 2번타자로 선발출전했다. 두산 김원형 감독은 "수비는 나갈 상황이 오면 내보낼 것"이라고 영입 당시 밝힌 바 있다.

손아섭은 전날 경기에서 3타수 1안타(1홈런) 2볼넷 2타점 2득점으로 영양 만점 활약으로 팀의 연패를 끊었다. 그간 걱정이던 두산 타선에 활기를 불어넣으며 오자마자 경기 수훈 선수로 선정되기도 했다.

손아섭이 2번으로 고정된 가운데 이날 4번타자 양의지는 올 시즌 4번째 지명타자로 선발 출장한다. 포수마스크는 윤준호가 쓴다.

한편 이날 두산의 선발투수는 이영하다. 이영하는 지난 2022년 이후 대부분 불펜에서 구원등판으로 마운드에 올랐다. 이번 시즌 전 두산과 4년 52억 원의 FA 계약을 맺고 원소속팀에 잔류했다. 크리스 플렉센, 최승용 등 두산 선발 마운드 이탈이 이어지고 있는 가운데 이영하가 과거 선발로 뛸 때의 좋은 기억을 되살려야 한다. 

최근 2군에서 조정기간을 거친 이영하는 이날 내야수 오명진 말소 후 대신 1군 엔트리에 등록됐다. 

willowdy@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동