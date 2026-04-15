부산시, 제2회 추경 예산 5508억 편성…고유가 피해 대응

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중소기업 운전자금 5천억 추가 지원

기업 맞춤형 지원경제 활력 도모

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 2026년도 기정예산 18조2124억 원 대비 3% 증가한 18조7632억 원, 추경규모 5508억원의 제2회 추가경정예산안 시의회에 제출했다고 15일 밝혔다.

이번 추경은 추가 확보한 보통교부세를 재원으로 활용해 민생 안정과 지역경제 활력 회복, 고유가 피해 지원에 초점을 맞춰 편성했다.

부산시가 2026년도 기정예산 18조2124억원 대비 3% 증가한 18조7632억원, 추경규모 5508억원의 제2회 추가경정예산안 시의회에 제출했다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

우선 민생 안정·지역경제 회복 분야에 4853억 원이 배정됐다. 시는 경유값 급등으로 어려움을 겪는 화물차·마을버스 업계를 대상으로 차량 1대당 최대 30만 원의 안전운행물품비를 지원한다. 연안어선의 유류비 부담 경감과 농기계 보유 농가의 면세유 상승분 보조도 추진한다.

서민층과 취약계층의 부담 완화를 위한 예산도 확대됐다. 착한가격업소 이용자에게 동백전 캐시백 5%를 추가 제공하고 산업단지 통근버스를 7대 증차한다. 또한 고유가 피해지원금 사업으로 시비 705억 원을 투입해, 소득 하위 70% 시민에게 15만~60만 원을 차등 지원한다.

기업 지원 부문에서는 중소기업 운전자금 5000억 원을 추가 확대하고, 상환기한이 도래한 776개 기업의 만기를 6개월 연장한다. 수출바우처와 신발산업 물류비 지원 한도를 상향하고, 산업단지 공동비축창고를 구축해 원부자재 공급망 위험을 줄인다. 수산식품기업에는 포장재 구매비의 30%(업체당 최대 1000만 원)를 보조한다.

공익 재정지원 항목으로는 500억 원이 편성됐다. 부산교통공사 재정지원금 122억 원, 부산의료원 출연금 78억 원, 자치구 조정교부금 300억 원이 포함됐다.

박형준 시장은 "이번 추경은 국가 지원의 사각지대를 메우고 기업이 필요한 맞춤형 지원책을 담은 긴급 예산"이라며 "소중한 재원을 신속히 투입해 고유가 피해 회복에 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com