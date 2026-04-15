전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
스포츠 야구

속보

더보기

[MLB] 김혜성, 메츠전 무안타 1볼넷...타율 0.286로 하락

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김혜성이 15일 메츠전서 1타수 무안타 1볼넷 기록했다.
  • 2경기 연속 무안타로 시즌 타율 0.286으로 하락했다.
  • 다저스는 8회말 터커 적시타로 2-1 승리하며 13승 4패 달성했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 메이저리그(MLB) LA다저스 내야수 김혜성이 안타를 추가하지 못하며 타율이 2할대로 내려앉았다. 

김혜성은 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA다저스타디움에서 열린 뉴욕 메츠와 2026 MLB 홈경기에 유격수, 8번타자로 선발 출전해 1타수 무안타 1볼넷을 기록했다.

[캘리포니아 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = LA 다저스 김혜성이 지난 12일 LA다저스타디움에서 열린 2026 MLB 정규시즌 텍사스 레인저스전에서 수비 도중 공을 던지고 있다. 2026.04.15 football1229@newspim.com

김혜성은 2회말 첫 타석에서 상대 선발 놀란 매클레인의 체인지업을 공략했으나 좌익수 뜬공으로 물러났다.

5회말 2사에서는 볼넷을 골라 출루한 뒤 상대 투수의 견제 실책으로 2루까지 진루했지만, 후속타 불발로 득점에 실패했다.

이후 김혜성은 8회말 KBO 롯데 자이언츠 출신 좌완 투수 브룩스 레일리가 등판하자 대타 미겔 로하스로 교체되며 경기를 마쳤다.

2경기 연속 무안타에 그친 김혜성의 시즌 타율은 0.286(14타수 4안타)로 하락했다. 

[캘리포니아 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = LA 다저스 야마모토 요시노부가 15일 LA다저스타디움에서 열린 2026 MLB 정규시즌 뉴욕 메츠전에서 투구 후 환하게 웃고 있다. 2026.04.15 football1229@newspim.com

한편 다저스 선발 야마모토 요시노부(일본)는 7.2이닝 1실점 7탈삼진으로 호투했고, 메츠 선발 매클레인 역시 7이닝 1실점으로 맞섰다.

다저스는 1-1로 맞선 8회말 대타 로하스의 볼넷과 희생번트, 고의볼넷으로 만든 1사 1, 2루에서 카일 터커의 적시타로 결승점을 뽑았다.

9회초에는 다저스의 알렉스 베시아가 삼진 3개로 경기를 마무리하며 승리를 지켜냈다. 이날 승리로 다저스는 시즌 13승(4패)을 기록했고, 메츠는 7연패에 빠졌다.

football1229@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동