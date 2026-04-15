[MLB] 김혜성, 메츠전 무안타 1볼넷...타율 0.286로 하락

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 메이저리그(MLB) LA다저스 내야수 김혜성이 안타를 추가하지 못하며 타율이 2할대로 내려앉았다.

김혜성은 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA다저스타디움에서 열린 뉴욕 메츠와 2026 MLB 홈경기에 유격수, 8번타자로 선발 출전해 1타수 무안타 1볼넷을 기록했다.

[캘리포니아 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = LA 다저스 김혜성이 지난 12일 LA다저스타디움에서 열린 2026 MLB 정규시즌 텍사스 레인저스전에서 수비 도중 공을 던지고 있다. 2026.04.15 football1229@newspim.com

김혜성은 2회말 첫 타석에서 상대 선발 놀란 매클레인의 체인지업을 공략했으나 좌익수 뜬공으로 물러났다.

5회말 2사에서는 볼넷을 골라 출루한 뒤 상대 투수의 견제 실책으로 2루까지 진루했지만, 후속타 불발로 득점에 실패했다.

이후 김혜성은 8회말 KBO 롯데 자이언츠 출신 좌완 투수 브룩스 레일리가 등판하자 대타 미겔 로하스로 교체되며 경기를 마쳤다.

2경기 연속 무안타에 그친 김혜성의 시즌 타율은 0.286(14타수 4안타)로 하락했다.

[캘리포니아 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = LA 다저스 야마모토 요시노부가 15일 LA다저스타디움에서 열린 2026 MLB 정규시즌 뉴욕 메츠전에서 투구 후 환하게 웃고 있다. 2026.04.15 football1229@newspim.com

한편 다저스 선발 야마모토 요시노부(일본)는 7.2이닝 1실점 7탈삼진으로 호투했고, 메츠 선발 매클레인 역시 7이닝 1실점으로 맞섰다.

다저스는 1-1로 맞선 8회말 대타 로하스의 볼넷과 희생번트, 고의볼넷으로 만든 1사 1, 2루에서 카일 터커의 적시타로 결승점을 뽑았다.

9회초에는 다저스의 알렉스 베시아가 삼진 3개로 경기를 마무리하며 승리를 지켜냈다. 이날 승리로 다저스는 시즌 13승(4패)을 기록했고, 메츠는 7연패에 빠졌다.

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