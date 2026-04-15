민형배 "시민주권·경제도약·삶의질 혁신으로 전남광주 미래 연다"

전남광주통합특별시장 후보 3대 비전 제시…정치·경제·사회 전방위 혁신 강조

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보인 민형배 의원이 "시민주권, 경제 도약, 삶의 질 혁신으로 전남광주의 미래를 열겠다"며 3대 비전을 발표하고 본격적인 본선 행보에 나섰다.

민 후보는 15일 전라남도의회에서 기자회견을 열고 "320만 전남광주 특별시민의 선택에 깊이 감사드린다"며 "이번 결정은 지역 소멸 위기를 넘어 새로운 미래로 나아가라는 시민의 준엄한 명령"이라고 밝혔다. 그는 "두렵고 겸허한 마음으로 역사적 책무를 다하겠다"고 덧붙였다.

민형배 전남광주통합특별시장 민주당 후보가 15일 오전 전남도의회에서 '민주당 결선 결과 발표 관련 기자회견을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.04.15 ej7648@newspim.com

민 후보는 전남·광주 통합의 의미를 "시민의 삶을 바꾸고 새로운 성장판을 여는 기회"라고 정의하며 "청년이 떠나지 않아도 꿈을 펼칠 수 있는 지역을 만들겠다"고 강조했다.

그는 정치적 대전환, 경제적 대도약, 사회·문화적 대변혁을 핵심 전략으로 삼은 '3대 비전'을 제시했다. 정치 분야에서는 '시민주권정부' 구현을 목표로 행정의 투명성과 참여를 확대하겠다고 밝혔다. 민 후보는 "행정은 시민의 뜻을 실현하는 도구가 되어야 한다"며 "정책 결정, 예산 집행 등 모든 과정에 시민이 참여하도록 하겠다"고 말했다.

경제 분야에서는 광주와 전남의 강점을 결합한 균형성장 전략을 제시했다. 그는 "광주의 첨단산업 역량과 전남의 농수산·재생에너지 자원을 결합해 새로운 성장엔진을 만들겠다"며 "농어촌은 스마트화하고 도시는 혁신을 가속해 청년 일자리와 지속가능한 지역경제를 구축하겠다"고 밝혔다.

사회·문화 분야에서는 "전남광주의 정신과 문화적 자산을 시민의 일상으로 확장하겠다"며 "두터운 복지체계를 갖춰 단 한 사람도 소외되지 않는 '삶의 질 1등 특별시'를 만들겠다"고 강조했다.

민 후보는 통합 과정의 어려움도 언급했다. 그는 "이해관계 충돌과 불안이 있을 수 있지만 반드시 가야 할 길"이라며 "전남광주의 생존과 대한민국의 미래가 걸린 일"이라고 했다.

그는 "시민이 맡겨준 책무를 단 한순간도 놓지 않고 더 낮게 듣고 겸손하게 살피며 결과로 증명해 전남광주를 대한민국 정치·성장·희망의 중심으로 만들겠다"고 말했다.

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