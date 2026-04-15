전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
전국 광주·전남

속보

더보기

민형배 "시민주권·경제도약·삶의질 혁신으로 전남광주 미래 연다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 민형배 더불어민주당 후보가 15일 전남도의회에서 3대 비전을 발표했다.
  • 시민주권정부 구현과 행정 투명성 확대를 정치 전략으로 제시했다.
  • 경제 균형성장과 삶의 질 혁신으로 청년 일자리와 복지를 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전남광주통합특별시장 후보 3대 비전 제시…정치·경제·사회 전방위 혁신 강조

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보인 민형배 의원이 "시민주권, 경제 도약, 삶의 질 혁신으로 전남광주의 미래를 열겠다"며 3대 비전을 발표하고 본격적인 본선 행보에 나섰다.

민 후보는 15일 전라남도의회에서 기자회견을 열고 "320만 전남광주 특별시민의 선택에 깊이 감사드린다"며 "이번 결정은 지역 소멸 위기를 넘어 새로운 미래로 나아가라는 시민의 준엄한 명령"이라고 밝혔다. 그는 "두렵고 겸허한 마음으로 역사적 책무를 다하겠다"고 덧붙였다.

민형배 전남광주통합특별시장 민주당 후보가 15일 오전 전남도의회에서 '민주당 결선 결과 발표 관련 기자회견을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.04.15 ej7648@newspim.com

민 후보는 전남·광주 통합의 의미를 "시민의 삶을 바꾸고 새로운 성장판을 여는 기회"라고 정의하며 "청년이 떠나지 않아도 꿈을 펼칠 수 있는 지역을 만들겠다"고 강조했다.

그는 정치적 대전환, 경제적 대도약, 사회·문화적 대변혁을 핵심 전략으로 삼은 '3대 비전'을 제시했다. 정치 분야에서는 '시민주권정부' 구현을 목표로 행정의 투명성과 참여를 확대하겠다고 밝혔다. 민 후보는 "행정은 시민의 뜻을 실현하는 도구가 되어야 한다"며 "정책 결정, 예산 집행 등 모든 과정에 시민이 참여하도록 하겠다"고 말했다.

경제 분야에서는 광주와 전남의 강점을 결합한 균형성장 전략을 제시했다. 그는 "광주의 첨단산업 역량과 전남의 농수산·재생에너지 자원을 결합해 새로운 성장엔진을 만들겠다"며 "농어촌은 스마트화하고 도시는 혁신을 가속해 청년 일자리와 지속가능한 지역경제를 구축하겠다"고 밝혔다.

사회·문화 분야에서는 "전남광주의 정신과 문화적 자산을 시민의 일상으로 확장하겠다"며 "두터운 복지체계를 갖춰 단 한 사람도 소외되지 않는 '삶의 질 1등 특별시'를 만들겠다"고 강조했다.

민 후보는 통합 과정의 어려움도 언급했다. 그는 "이해관계 충돌과 불안이 있을 수 있지만 반드시 가야 할 길"이라며 "전남광주의 생존과 대한민국의 미래가 걸린 일"이라고 했다.

그는 "시민이 맡겨준 책무를 단 한순간도 놓지 않고 더 낮게 듣고 겸손하게 살피며 결과로 증명해 전남광주를 대한민국 정치·성장·희망의 중심으로 만들겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동