송인헌 괴산군수 재선 도전..."변화의 씨앗, 이제 결실로"

민선9기 출마 선언… "괴산의 더 큰 미래 완성할 때"

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 =국민의힘 송인헌 괴산군수가 재선 도전을 선언했다.

송 군수는 "지난 4년간 뿌린 변화의 씨앗을 거대한 결실의 숲으로 완성하겠다"며 "괴산의 더 큰 미래를 열어가겠다"고 재선의 변을 15일 밝혔다.

송인헌 괴산군수. [사진=뉴스핌DB]

그는 이날 괴산군청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 "민선8기 괴산은 멈춰 있던 시간을 깨우고 불가능하다고 여겨졌던 숙원들을 현실로 바꿔낸 시간이었다"며 "이제는 그 성과를 바탕으로 괴산의 더 큰 미래를 완성해야 할 시점"이라고 강조했다.

송 군수는 민선9기 비전으로 '아이부터 어르신까지 더 살기 좋아지는 괴산'을 제시하며 "검증된 추진력으로 변화의 흐름을 끊지 않겠다"고 밝혔다.

이어 괴산 미래 완성을 위한 5대 핵심 정책으로 ▲AI 기반 스마트 농업과 유기농 산업 결합을 통한 명품 농업도시▲체류형 관광 인프라 구축으로 관광·스포츠 도시▲청년 창업·식품산업 육성을 통한 경제 활력 도시▲통합돌봄·고령친화 정책을 통한 평생안심 건강도시▲정주여건 개선과 생활 인프라 확충을 통한 행복도시 조성을 제시했다.

송 군수는 "행정은 연습이 아니라 결과로 말해야 한다"며 "지난 4년이 기초를 다진 시간이었다면 앞으로의 4년은 괴산의 더 큰 미래를 완성하는 시간이 될 것"이라고 했다. 그러면서 "군민의 삶을 바꾸는 정책을 끝까지 책임지고 추진하겠다"며 "말이 아닌 실천으로 더 큰 괴산의 미래를 열겠다"고 덧붙였다.

baek3413@newspim.com