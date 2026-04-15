인천 섬 지역 연중 미세먼지 고통…북서풍 타고 중국서 유입

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인천시 고농도초미세먼지 비상저감조치 훈련 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 도서지역은 산업시설 등 오염 배출원이 거의 없으나 초미세먼지(PM2.5) 연평균 농도가 기준치를 초과하며 중국쪽에서 북서풍이 부는 겨울· 봄에 집중적으로 고농도 미세먼지기 발생하는 것으로 나타났다.

인천연구원은 15일 이 같은 내용이 담긴 '인천 도서지역 국외 초미세먼지 유입 특성 조사' 결과보고서를 발표했다.

연구 결과 인천 도서지역은 도시나 산업시설 등 오염 배출원이 거의 없는 국가배경지역이나 초미세먼지(PM2.5) 연평균 농도가 대기환경기준 15㎍/㎥를 지속적으로 초과하는 것으로 나타났다.

이번 연구는 2018년부터 2024년까지 백령도, 연평도, 울도 등 국가배경농도측정망과 백령도 대기환경연구소 자료를 활용해 도서지역 초미세먼지 발생 특성과 국외 유입 경로를 분석했다.

분석 결과 고농도 초미세먼지는 주로 겨울에서 초봄인 1~3월에 집중 발생했으며 2023년 1월 백령도와 울도에서 각각 260㎍/㎥ 이상의 매우 높은 농도가 관측됐다.

특히 100㎍/㎥ 초과 고농도 사례 대부분은 북서 계열 바람을 따라 유입된 것으로 확인돼 국내 배출보다 국외 영향이 크게 작용했을 가능성이 높았다.

초미세먼지 성분 분석에서는 질산염이 농도 증가 주요 원인으로 확인됐으며 가을·겨울철 비중이 높아지는 경향을 보였다.

역궤적 모델과 중국 대기질 자료 분석 결과 고농도 사례 시 공기 흐름이 중국 내몽골, 허베이, 산둥, 랴오닝 등 고농도 지역을 거쳐 인천 도서지역으로 이동한 것으로 추정됐다.

인천연구원 박현영 부연구위원은 "인천 도서지역은 국외 초미세먼지 유입 특성을 파악할 중요한 관측 거점이다"며 "이 연구는 인천 전체 미세먼지 관리 정책에 활용될 수 있다"고 밝혔다.

이어 "인천은 바람 흐름상 국외 영향이 큰 지역이니 실효성 대응을 위해 관련 국가와 공동연구·협력 플랫폼 구축이 필요하다"고 강조했다.

hjk01@newspim.com