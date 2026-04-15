반려동물 대축제 '임실N펫스타' 내달 1~3일 개막

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오수의견문화제 연계 1500만 반려인 참여 행사 운영

어질리티 대회·패션쇼 등 체험형 콘텐츠 확대

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군은 내달 1일부터 3일까지 오수의견관광지 일원에서 제41회 의견문화제와 연계한 '2026 임실N펫스타'를 개최한다고 15일 밝혔다.

의견문화제는 1982년부터 이어져 온 지역 대표 향토축제로, 불길 속에서 주인을 구한 충견 '오수의견' 설화를 기리는 행사다.

임실N펫스타 홍보 포스터[사진=임실군] 2026.04.15 lbs0964@newspim.com

이번 축제는 처음으로 관광지 전역에서 열리며, 잔디광장과 1000여 개 수국 화분, 약 1.3ha 규모 오수천변 꽃양귀비 식재 등 경관을 대폭 개선해 쾌적한 관람 환경을 제공한다.

또한 행사 공간을 입체적으로 활용해 동선을 분산하고 체류 시간과 만족도를 높일 계획이다.

주요 프로그램으로는 △반려동물 장기자랑 △전국 반려동물 토크쇼·패션쇼 △반려동물 올림픽 △펫산업 박람회 △오수의견 FCI 어질리티 대회 △반려동물 위그펫 미용대회 등이 마련된다.

이와 함께 한방센터 체험, 행동교정·훈련 프로그램, 인식표·목줄 만들기 등 다양한 체험형 프로그램과 전시·부대행사도 운영된다.

올해는 FCI 어질리티 대회와 '오수마스터즈데이', 원광대 RISE사업단과 연계한 미용대회 등 신규 프로그램을 도입해 콘텐츠 차별화를 꾀했다.

또 반려동물 동반 열차여행 '댕댕트레인' 200팀과 펫투어 80팀을 운영하고, 1114대 규모 주차장 확보와 진출입로 정비로 방문객 편의도 개선했다.

개막일 공연에는 손빈아, 길려원, 강혜연, 케이시가 출연하며, 마지막 날에는 '최갑석 가요제'와 함께 에녹, 문희옥, 소명 등이 무대를 꾸민다.

아울러 패션쇼에는 그룹 V.O.S가 심사위원으로 참여하고, 토크쇼에는 강형욱 훈련사와 이웅종 교수, 설채현 수의사가 참여해 반려인들에게 정보를 제공할 예정이다.

지역 특산물을 활용한 한우와 치즈 피자, 치즈 아이스크림 등 먹거리도 함께 마련된다.

심민 군수는 "임실N펫스타가 1500만 반려인을 위한 대표 축제로 자리매김하는 계기가 될 것"이라며 "반려가족 모두가 함께 즐길 수 있는 완성도 높은 축제를 준비하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com