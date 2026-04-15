'왕사남' 속 단종의 길을 걷다…조선왕릉길 '왕릉팔경' 운영

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청 궁능유적본부는 오는 30일부터 총 34회에 걸쳐 유네스코 세계유산인 조선왕릉을 돌아보는 '조선왕릉길 여행프로그램-왕릉팔경'을 운영한다고 15일 밝혔다.

'왕릉팔경'은 왕릉에 묻힌 왕과 왕비에 얽힌 역사를 이야기로 풀어낸 8개의 코스로 구성되어 있다. 올해는 영화 '왕과 사는 남자'의 인기를 반영해 영월 장릉을 탐방하는 '단종의 길'을 기존의 1일(8시간) 코스에서 1박 2일로 확대 개편하여 운영한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '왕릉팔경' 포스터. [사진=국가유산청] 2026.04.15 alice09@newspim.com

단종과 정순왕후의 비극적이지만 애틋한 발자취를 따라 창덕궁에서 시작해 영월 청령포와 장릉(단종의 능), 남양주 사릉(정순왕후의 능)을 거쳐 부부의 신주가 모셔진 종묘 영녕전에서 마무리되는 여정으로, 영화 속 서사를 조선왕릉 현장과 연결하여 역사를 더욱 입체적으로 경험할 수 있을 것으로 기대한다.

또한 올해는 처음으로 신병주 교수(건국대학교) 등 명사의 해설을 들을 수 있는 4개의 '심화 코스'도 개설됐다.

각 코스에는 도자기 공예체험, 자연나무 도장 공예체험, 소리 치료(사운드테라피), 앙상블 음악공연 등 다양한 체험들이 준비되어 여행의 즐거움을 더할 예정이며, 참가자들에게는 이번 '왕릉팔경'을 위해 특별히 제작한 '조선왕릉 소소접시'를 기념품으로 증정한다.

국가유산청은 "참가자들은 '왕릉팔경'을 통해 세계유산 조선왕릉과 조선왕릉이 있는 지역의 다채로운 매력을 경험하고, 낯설고 근엄한 공간으로 느껴질 수 있는 조선왕릉에 친숙해지며 자신만의 '팔경'을 발견하는 특별한 경험을 할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

이번 '왕릉팔경'은 4월 30일부터 11월 15일까지 진행된다. 참가인원은 회당 26명(심화 4코스 및 단종의 길 30명)으로 진행된다. 상반기 4, 5월 프로그램은 4월 16일부터 네이버 예약 누리집을 통해 한 사람이 최대 4명까지 신청할 수 있다.

국가유산청 궁능유적본부는 "앞으로도 국내외 관람객들에게 역사와 문화를 결합한 다양한 국가유산 활용 프로그램을 지속적으로 선보이는 적극행정을 실현해 나갈 것"이라고 전했다.

alice09@newspim.com