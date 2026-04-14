단양군, 보건의료원 건강검진센터 건립 추진

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 14일 보건의료원 건강검진센터 건립에 속도를 낸다.
- 기존 1개소 검진기관 혼잡과 장시간 대기를 예약 시스템으로 해소한다.
- 고령층 무장애 동선과 상시 검진으로 주민 공공의료를 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
출장검진 수요 폭증 문제 해소
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 보건의료원 건강검진센터 건립에 속도를 내며 주민 체감형 공공의료 인프라 확충에 나선다.
14일 군에 따르면 현재 군 내 일반 건강검진기관은 1개소에 불과하며 이마저도 일반 진료와 건강검진을 병행 운영하는 데다 별도의 예약 시스템도 갖춰져 있지 않아 장시간 대기와 혼잡이 반복되고 있다.
군은 건강검진센터 건립을 통해 이 같은 불편을 근본적으로 해소한다는 방침이다.
새롭게 조성될 검진센터에는 예약 시스템을 도입해 선착순 현장 접수에 따른 혼잡과 장시간 대기를 줄이고, 보다 체계적인 검진 서비스를 제공할 계획이다.
또 최신 검진 장비를 갖춘 고정형 시설을 기반으로 무장애 동선을 확보해 고령층과 거동이 불편한 주민들도 보다 편리하게 검진을 받을 수 있도록 할 예정이다.
검진센터가 운영되면 기존 출장검진 중심의 한시적 방식에서 벗어나 연중 상시 검진 체계를 구축할 수 있어 주민 건강관리의 지속성과 안정성도 한층 높아질 것으로 기대된다.
보건의료원 관계자는 "새벽부터 줄을 서고도 검진을 받지 못한 채 돌아가는 주민들을 볼 때마다 건강검진센터의 필요성을 절감하고 있다"며 "단양군민 누구나 소외됨 없이 적기에 검진을 받고 건강을 지킬 수 있도록 최적의 검진 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com