전국 광역단체장 4월14일 일정

AI 핵심 요약beta
- 황기연 전남지사 권한대행이 14일 완도 냉동창고 화재 순직 소방관 영결식에 참석했다.
- 김진태 강원지사가 14일 도지사 출마 기자회견을 열고 예비후보 등록을 완료했다.
- 전국 시도지사들이 14일 현안 업무와 지역 행사를 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲고광완 광주시장 직무대행
- 통상 업무
▲황기연 전남지사 권한대행
- 완도 냉동창고 화재 순직 소방관 영결식(09:00 완도)
- 전남도 통합 방위회의(14:00 정철실)
- 여름철 자연재난 사전대비 점검 2차 회의(16:00 정철실)
▲김진태 강원지사
- 도지사 출마 기자회견(10:30 도청 브리핑룸)
- 도지사 예비후보 등록(11:50 강원선관위)
▲김관영 전북지사
- 주요사업장 현장방문 (10:00 새만금일원)
▲김영환 충북지사
- 현안 관련 언론브리핑(10:30 브리핑룸)
- 기업비즈니스센터 개관식(14:00 괴산)
▲황명석 경북지사권한대행 (행정부지사)
- 화공 굿모닝 특강(376회);디지털 시대를 넘어, AI 대전환 시대로(07:20 다목적홀)
- 실.국.원장 간부회의(09:30 원융실)
- 파견복귀자 공로패 수여식(11:00 행정부지사실)
- 여름철 자연재난 사전대비 점검 전담반 2차 영상회의(16:00 충무시설 종합보고장)
▲이장우 대전시장
- 한국기계연구원 창립 50주년 기념식(10:00 한국기계연구원)
- 2026년 어르신 문화프로그램 행사(13:30 대강당)
- 회덕다목적체육센터 준공 및 개관 기념식(15:00 회덕다목적체육관 부설주차장)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 간부회의(9:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 제2회 충남 노인건강대축제(10:00 홍주종합경기장)
▲박형준 부산시장
- 언론 인터뷰-동아일보(09:00 서울본부)
- 차세대기업인클럽 창립 18주년 기념식(19:00 누리마루APEC하우스)
▲박완수 경남지사
- 공식일정 없음
▲김두겸 울산시장
- 대한적십자사 제64차 전국 여성봉사특별자문위원회 총회 개회식 (14:00 UECO 3층 컨벤션홀)
▲유정복 인천시장
- 모두의카드 이용자 500 만명 기념행사 (14:00)
[전국종합=뉴스핌]