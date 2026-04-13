부산시, 취약지 소아 야간·휴일 진료기관 2곳 운영…소아 의료공백 최소화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 13일 취약지 소아 야간휴일 진료기관 육성사업에 2개 기관 선정 발표했다.
- 남구 W365메디컬의원은 14일, 동구 일신기독병원은 21일부터 주 20시간 소아 외래진료 운영한다.
- 시는 연간 최대 1억2000만원 지원하며 달빛어린이병원 확대 기반 마련한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 보건복지부 공모사업인 '취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성사업'에 선정된 2개 의료기관이 이달부터 운영에 들어간다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 달빛어린이병원이 운영되지 않는 지역을 중심으로 소아 야간·휴일 외래진료 기반을 구축하고, 향후 달빛어린이병원으로 확대·전환할 수 있는 기반을 마련하기 위해 추진한다.
이번 수행기관 선정은 지난 지난달 10일부터 20일까지 진행된 복지부 공모를 통해 이뤄졌다.
학계 및 관련 전문가로 구성된 선정위원회의 심사를 거쳐 소아 야간·휴일 진료 공백 현황 등 사업 필요성과 소아 진료 역량을 종합적으로 평가해 전국 9개 시·도 14곳의 의료기관을 선정했다.
사업은 달빛어린이병원이 운영되지 않는 소아의료 취약지역을 대상으로 추진되며 기존 달빛어린이병원이 정해진 시간에 진료하는 방식과 달리 참여 의료기관이 지방자치단체와 협의해 주 20시간 범위 내에서 야간·휴일 진료시간을 운영할 수 있도록 했다.
이번에 부산에 선정된 의료기관은 남구 'W365메디컬의원'과 동구 '일신기독병원'으로 총 2곳이다.
부산은 일부 구·군에서 달빛어린이병원이 운영되지 않아 야간·휴일 소아 진료 접근성에 지역 간 차이가 있는 상황이다.
'W365메디컬의원'은 이달 14일, '일신기독병원'은 21일부터 각각 운영을 개시한다. 두 기관은 평일 야간과 주말·공휴일을 포함해 주 20시간 이상 소아 외래진료를 제공하며, 지역 내 야간·휴일 진료 공백 해소 역할을 수행하게 된다.
시는 참여 의료기관에 대해 연간 최대 1억 2000만 원(국비 50%, 지방비 50%)의 인건비와 운영비를 지원하게 되며, 향후 운영성과를 바탕으로 달빛어린이병원 지정으로 이어질 수 있도록 지속 관리할 계획이다.
박형준 시장은 "아이들이 아플 때 시간과 지역에 관계없이 안심하고 진료받을 수 있는 환경을 만드는 것이 무엇보다 중요하다"며 "취약지 소아 진료기관 운영은 달빛어린이병원으로 이어지는 기반을 확충하는 중요한 출발점으로, 부산형 소아 필수의료체계를 한 단계 더 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com