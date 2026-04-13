전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
전국 광주·전남

속보

더보기

김성 장흥군수 예비후보 "왜곡보도·가짜뉴스 A언론사 법적 대응"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김성 장흥군수 예비후보가 13일 지역 언론 허위보도에 강력 법적 대응을 선언했다.
  • 지지영상 사용과 단톡 여론조사 공유는 적법하며 후보와 무관하다고 반박했다.
  • 서초구 상가 14㎡ 임대는 투기 목적이 없고 익명 아이디도 자발 활동이라고 해명했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지역 언론사 대표 외 기자 2명 선거법 위반으로 고소

[장성=뉴스핌] 조은정 기자 = 김성 전남 장흥군수 예비후보가 최근 지역 언론의 허위보도와 비방에 대해 "강력히 법적 대응하겠다"며 논란이 된 일련의 사안을 조목조목 반박했다.

김 예비후보는 13일 보도자료를 통해 "선거 막바지 각종 허위사실과 왜곡보도가 난무하고 있다"며 "거짓이 진실을 가릴 수 없다. 법적 조치로 대응하겠다"고 말했다.

그는 먼저 2022년 이재명 대통령 선대위원장 지지영상 사용 논란과 관련해 "해당 영상은 전남도선관위 사전 검토를 거친 적법한 자료"라며 "당시 중앙당의 자제 권고는 정치적 판단일 뿐, 이후 당원들의 거센 항의가 이어지자 정청래 당대표가 직접 사과하며 이재명 대통령의 사진과 영상 사용을 공식 허가했다"고 설명했다.

서울 서초구 상가 임대차계약서. [사진=김성 예비후보 측] 2026.04.13 ej7648@newspim.com

이어 "단체 톡방 내 여론조사 결과 공유 문제는 일부 언론사에 이미 보도된 여론조사 결과에 대한 객관적 사실을 지지자들이 공유한 것에 불과하며 후보자와는 무관하다"고 반박했다.

서울 서초구 상가 투기 의혹에 대해서는 "제 소유는 28호 한 곳뿐이며 전체 면적도 14㎡(약 4평)에 불과하다"며 "보증금 없이 월세 7만 5000원을 받고 임대 중으로 경제적 이익이나 투기 목적은 전혀 없다"고 해명했다.

또한 익명 아이디 사용 의혹에 대해서는 "SNS에서 저를 지지하는 주민들의 자발적 활동일 뿐이며 후보자가 직접 운영한 사실은 없다"고 일축했다.

김 예비후보는 "선거 기간 내 지속된 허위사실 유포에 무관용 원칙으로 즉각 법적 대응 중"이라며 "앞으로 발생하는 모든 비방 행위에도 예외 없이 책임을 묻고 피해 규모에 따라 천문학적 손해배상을 청구할 것"이라고 강조했다.

그는 "거짓은 잠시 진실의 물길을 돌릴 수는 있어도 결국 진실은 제 흐름을 되찾는다"며 "장흥의 발전과 군민의 민생만을 생각하며 진실의 힘으로 승부하겠다"고 말했다.

한편 김 예비후보는 지난 1일 장흥 지역 A신문사 대표 및 기자 등 2명을 공직선거법 위반 혐의로 장흥경찰서에 고소장을 제출했다.

ej7648@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동