韩国纽斯频"MY KPOP STAR全球选拔赛"开始报名：向世界唱出你的声音

纽斯频通讯社首尔4月14日电 由韩国综合新闻通讯社——纽斯频（NEWSPIM）主办，面向全球K-POP爱好者的"MY KPOP STAR"选拔赛现开启报名。本次活动旨在为热爱音乐与舞台的年轻人提供一个展示自我、交流成长的机会，让更多不同背景的参与者在同一舞台上分享对K-POP的理解与热情。

本次报名时间为2026年4月13日至5月12日。无论是个人歌手、舞者，还是乐队形式，均可参与报名，风格不设限制。纽斯频通讯社希望通过多样化的表演形式，呈现更加丰富的舞台表达。

参赛者需提交报名表以及横屏或竖屏的表演视频，发送至指定邮箱（newspimchina@163.com）。报名表可通过活动官网（https://www.newspim.com/event/mykpopstar）下载。

进入官网点击"红框"即可下载申请表格。【图片=MY KPOP STAR官网】

初赛将通过线上视频评选方式进行，晋级选手将进入后续线上与线下阶段，逐步完成选拔流程。

比赛将分阶段进行，整体流程为线上视频预选、线上直播本选以及线下总决赛三个环节。预选预计在6月进行，本选安排在9月，最终线下决赛计划于11月举行。

评选方式以观众参与为主，将结合视频播放量、点赞数以及直播投票等数据进行综合评定，使更多观众能够直接参与选拔过程。

进入决赛阶段的选手将有机会前往韩国，参与相关活动与交流项目。最终优胜者将获得奖励支持，同时也将获得更多舞台实践与发展机会。入围前十的海外参赛选手在韩停留期间的费用（机票、住宿、餐饮）全额支援。

本次活动更强调参与和成长，希望为有志于音乐与表演的年轻人提供一个相对开放、包容的平台。无论经验多少，只要怀有热情与坚持，都可以尝试迈出这一步。

另外，更多详情可进入官网了解。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社