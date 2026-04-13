보성다향대축제, '보성말차'로 글로벌 공략

AI 핵심 요약beta
- 전남 보성군이 13일 5월 1~5일 제49회 보성다향대축제를 연다고 밝혔다.
- 보성다향대축제추진위원회가 주관하며 말차 키워드로 젊은이와 글로벌 콘텐츠를 확대했다.
- 찻잎따기·티파티·브랜드관 등 프로그램과 야간 행사로 차문화 전 과정을 경험한다.
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 보성군은 5월 1∼5일 한국차문화공원에서 '보성말차! 젊음을 담다! 세계를 담다!'를 주제로 제49회 보성다향대축제를 연다고 13일 밝혔다.
보성다향대축제추진위원회가 주관하는 이번 축제는 '말차'를 핵심 키워드로 내세워 젊은 세대와 글로벌 방문객을 겨냥한 콘텐츠를 대폭 확대했다.
보성 찻잎 따기, 전통 차 만들기, 보성말차 브랜드관, '오후의 차밭(그랜드 티 파티)', 보성 티 마스터컵 등 대표 프로그램을 통해 생산부터 음용까지 차문화 전 과정을 경험하도록 구성했다.
특히 보성말차 브랜드관에서는 말차를 활용한 음료·디저트 체험과 제품 전시·판매를 병행해 보성말차의 산업적 가치와 경쟁력을 강조한다. '오후의 차밭(그랜드 티 파티)'은 운영 기간을 4일로 확대하고 외국인 참여를 고려한 프로그램으로 개편해 보성 차밭 경관과 어우러진 대표 콘텐츠로 자리매김할 전망이다.
또 보성 Tea지컬-100(녹차올림픽), '녹차도둑을 잡아라', 보성 티-콘서트(Tea-Concert) 등 세대별 참여형 프로그램과 함께 차밭 별빛 시네마, '보성에 물든 달'(천체관측·캠핑) 등 야간 프로그램을 운영해 낮과 밤이 이어지는 축제로 꾸민다. 레트로 콘셉트 결혼식 체험, 차밭 포토존, 스냅 촬영 등 사회관계망서비스(SNS) 연계 콘텐츠도 강화한다.
서상균 보성다향대축제추진위원장은 "이번 축제는 전통 차문화 계승을 넘어 글로벌 트렌드를 반영한 새로운 도약의 장이 될 것"이라며 "보성말차를 중심으로 세계와 소통하는 문화관광축제로 자리매김하겠다"고 말했다.
보성다향대축제는 문화체육관광부 '로컬100(Local 100)'에 선정된 대표 문화관광축제로, 축제 기간 보성군민의 날, 서편제보성소리축제, 일림산철쭉문화행사, 어린이날 행사, 녹차마라톤대회 등 연계 행사도 함께 진행된다.
chadol999@newspim.com