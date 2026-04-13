'현대차 9조원 투자' 새만금, AI도시-새만금철도 등 기반시설 조성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 13일 새만금에 9조원을 투자하기로 하면서 국토교통부가 투자지원 TF를 출범했다.
- 국토부는 로봇·수소·AI도시 조성을 위해 규제 개선과 인허가 지원 등 20개 과제를 추진한다.
- 새만금 투자 기업 종사자들의 정착을 위해 임대주택 공급과 교통·주거 인프라 확충을 지원한다.
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9조 원 투자 뒷받침, 생활여건 개선으로 정착 환경 강화
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 현대차그룹이 9조원을 투자키로 한 새만금에 일자리와 함께 주거·교통 등 생활 인프라가 동시에 확충된다.
국토교통부는 새만금 개발사업의 원활한 추진을 위한 투자지원 조직(TF)을 가동한다. 이를 토대로 기업의 투자 속도가 빨라지고 지역에 정착하려는 국민들의 생활 여건도 개선될 전망이다.
13일 국토교통부에 따르면 이날 오후 정부세종청사에서 '새만금 투자지원 TF'가 출범한다.
이번 TF는 지난 2월 투자협약식에서 현대차그룹이 발표한 9조원 규모 새만금 투자 계획(로봇·수소·AI도시 등)이 신속하게 실현될 수 있도록 지원하기 위해 구성됐다. 국토부는 새만금 개발을 총괄하는 주무 부처로서 현대차그룹과 함께 새만금 지역의 정주·교통 여건 개선, AI(인공지능)도시 조성을 위한 규제 개선 등 각 분야별 투자지원 방안을 적극 검토하고 있다.
김윤덕 국토부 장관의 주재로 열릴 이날 회의에서는 국토교통부와 현대자동차그룹이 머리를 맞대고 기업이 현장에서 겪는 규제와 인허가 등 애로사항을 빠르게 해결하기 위한 지원방안을 논의할 예정이다. 아울러 지난 3월 시작된 '새만금·전북 대혁신 TF'와 연계해 새만금 개발에 힘을 모으기로 하고 범정부 차원의 전폭적인 지원 속에서 속도감 있게 추진해 나갈 예정이다.
TF 회의에서는 새만금이 로봇·수소·AI 첨단성장거점으로 도약하기 위한 국토도시, 교통, 주택 분야 20개 과제에 대해 중점적으로 논의한다.
먼저 국토도시 분야에서는 새만금 AI도시 조성을 위해 로봇, 자율자동차 친화형 도시 설계를 지원하고, 신속한 인허가 및 특례 마련을 위한 제도개선을 추진한다.
교통 분야는 새만금 철도 등 기반시설 적기 개통을 통해 새만금 접근성을 개선하고, 수소 인프라 등 수소 생태계 구축을 지원한다.
주택 분야는 새만금 투자기업 종사자 등이 새만금에 정착할 수 있도록 임대주택 공급, 특별공급 대상 확대, 문화·여가공간 조성 등 정주 여건 조성을 지원한다.
김윤덕 국토부 장관은 "현대차그룹 약 9조원 규모 투자를 계기로 새만금이 로봇, 수소, AI 등 첨단산업의 거점으로 도약하는 전환점이 될 것"이라며 "새만금 투자가 실질적인 성과로 이어지도록 국토부가 적극 뒷받침하여 지방투자의 대표적 성공사례로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 강조할 예정이다.
국토부는 새만금 투자지원 TF를 통해 5월초까지 국토부 차원의 세부 지원방안을 보다 구체적으로 확정할 계획이다. 또한, 법령 개정이 필요하거나 기준 마련이 필요한 과제들은 조속히 절차를 진행하고, 현대차그룹과의 지원방안을 위한 협의도 지속적으로 이어갈 계획이다.
donglee@newspim.com