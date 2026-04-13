전주시, 전주 탄소산단 경쟁력 강화…드론·방산 업종 추가

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 13일 탄소소재 국가산업단지 입주 가능 업종을 193개에서 203개로 확대했다.
- 드론·방산·항공우주 등 10개 업종이 새롭게 추가되면서 지역 전략산업 유치에 탄력이 붙을 전망이다.
- 시는 투자보조금을 80억 원으로 상향하고 입지보조금을 추가 지원하는 등 기업 유치 환경을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시 탄소소재 국가산업단지의 입주 가능 업종이 확대되면서 지역 전략산업 유치에 속도가 붙을 전망이다.
전주시는 국토교통부가 고시한 '전주 탄소소재 국가산업단지' 계획 변경 승인에 따라 드론·방산 분야가 산단 유치 가능 업종에 최종 포함됐다고 13일 밝혔다.
이번 고시에 따르면 유인항공기와 항공우주선 및 보조장치 제조업, 무인항공기 및 무인비행장치 제조업, 전투용 차량 제조업 등 10개 업종이 새롭게 추가됐다. 이에 따라 산단 입주 가능 업종은 기존 193개에서 203개로 확대됐다.
특히 시 주력 산업인 드론·방산 관련 업종이 포함되면서 관련 기업 투자유치에 탄력이 예상된다.
전주 탄소국가산단은 65만6000㎡ 규모로 조성 중이며, 시는 지난해 6월부터 산업시설용지 분양과 입주기업 유치를 병행해왔다. 도심에 위치해 정주 여건이 우수하고 전주IC와 인접해 물류비 절감이 가능한 점도 강점으로 꼽힌다. 또한 인근 연구·혁신기관과 연계가 가능하고 전문 인력 확보에도 유리해 기업들의 관심이 이어지고 있다.
시는 기업 유치를 위해 지원책도 강화했다. 두 차례 조례 개정을 통해 투자보조금 한도를 50억 원에서 80억 원으로 상향했으며, 분양가의 10%에 해당하는 입지보조금을 추가 지원하는 등 투자 환경 개선에 힘써왔다.
임숙희 전주시 경제산업국장은 "입주 업종 확대에 따라 기업들의 투자 선택 폭이 넓어져 산단 분양이 더욱 활기를 띨 것으로 기대한다"며 "기업하기 좋은 환경 조성을 통해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com