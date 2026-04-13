'서울올림픽기념 제1회 어린이 바둑대회' 내달 5일 광명스피돔서 개최

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- 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 13일 5월 5일 광명스피돔에서 제1회 어린이 바둑대회 개최를 밝혔다.
- 누구나 참여 가능한 열린 대회로 실력·학년별 6개 부문에 500여 명이 선착순 접수한다.
- 이창호 국수 사인회 등 부대행사로 가족 추억을 제공한다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 오는 5월 5일 어린이날, 광명스피돔에서 '서울올림픽기념 제1회 어린이 바둑대회'를 개최한다고 13일 밝혔다.
본부에 따르면 이번 대회는 어린이 누구나 참여할 수 있는 열린 대회로, 바둑 꿈나무들에게 실력을 겨루는 무대이자 건전한 여가 문화를 즐길수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다. 대회는 5월 5일 오후 1시부터 광명스피돔에서 열리며, 참가 접수는 오는 24일까지 선착순이다.
총 500여 명 규모로 진행되는 이번 대회는 실력과 학년에 따라 최강부, 유단자부, 고급부, 중급부, 초급부, 유치부 등 다양한 부문으로 나뉘어 치러진다. 각 부문별로 세분화된 급수 체계를 적용해 참가 어린이들이 자신의 수준에 맞는 경쟁을 펼칠 수 있도록 했다. 입상자에게는 트로피와 상장, 상품 등이 수여되며, 참가자 전원에게는 기념품도 제공된다.
특히 이번 대회는 단순한 경기뿐 아니라 가족 단위 방문객을 위한 다양한 부대행사도 함께 마련된다. 한국 바둑을 대표하는 이창호 국수 팬 사인회, 사활 챌린지, 어린이날 페스티벌 등 체험형 프로그램이 더해져 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.
경륜경정총괄본부 관계자는 "어린이들이 바둑을 통해 사고력과 집중력을 기르고, 가족과 함께 즐거운 추억을 만들 수 있는 장이 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 유소년 스포츠·문화 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다."라고 말했다.
1141world@newspim.com