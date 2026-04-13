경기도 '버스 분야 안전운행 합동점검' 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 13일부터 6월 19일까지 버스 업체 1067곳과 차량 2만1596대를 대상으로 안전운행 합동점검을 실시한다.
- 시내·시외·마을버스부터 전세버스까지 모든 버스와 터미널·차고지 기반시설을 고강도 검증한다.
- 안전장치 작동과 운전자 교육 이행 여부를 확인해 위반 업체에 행정처분을 내린다.
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[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 대중교통 안전사고 예방을 위해 이달 13일부터 오는 6월 19일까지 도내 버스 업체 1067곳과 운행 차량 2만 1596대를 대상으로 '2026년 버스 분야 안전운행 합동점검'을 한다.
경기도와 시군, 한국교통안전공단이 손을 잡고 진행하는 이번 합동 점검 대상은 시내·시외·마을버스는 물론 단체 이용객이 많은 전세버스와 특수여객 차량까지 포함해 사실상 경기도내 모든 버스다. 도는 차량뿐 아니라 터미널 28곳과 공영차고지 38곳 등 기반시설도 고강도 검증을 진행할 예정이다.
주요 점검 항목으로는 가속페달 잠금장치 등 핵심 안전장치의 정상 작동 여부를 비롯해 운행 전 차량 안전점검 이행 실태, 교통사고 처리 체계 등이 다. 터미널과 차고지의 경우 소방시설 유지 상태와 안전관리 체계가 적정하게 운영되고 있는지도 들여다볼 계획이다.
운전자의 안전 교육 이행 여부와 점검일지 작성도 확인한다. 기계적 결함뿐만 아니라 인적 과실로 인한 사고 가능성까지 사전에 차단하기 위해서다. 시내·시외·마을버스는 합동점검반이 직접 현장을 훑으며, 전세버스와 특수여객은 각 시군이 자체 점검을 통해 지역 밀착형 관리를 시행해 점검 사각지대를 완전히 없애 계획이다.
이번 점검은 '여객자동차 운수사업법' 및 '교통안전법' 등에 근거해 매년 추진되는 정기 점검의 일환이다. 경기도는 점검 결과에 따라 위반 사항이 발견된 업체에는 즉각적인 시정 명령과 함께 법령에 따른 행정처분을 내리는 등 엄정 조치할 계획이다.
유충호 경기도 버스관리과장은 "이번 합동점검은 도민이 매일 이용하는 버스를 안심하고 탈 수 있도록 안전 관리 수준을 한층 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "형식적인 점검에서 벗어나 현장의 위험 요인을 근본적으로 제거해 도민의 생명과 안전을 최우선으로 확보하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com