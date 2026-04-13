성평등부, 공공기관 성평등 조직문화 진단 확대…152곳 맞춤 지원

AI 핵심 요약beta
- 성평등가족부가 13일 150여개 기관 대상 14일 성평등 조직문화 사업설명회를 연다고 밝혔다.
- 설명회는 조직문화 진단, 개선과제 도출, 단계별 추진체계를 안내한다.
- 152개 기관에 맞춤 지원하며 우수 사례 공유와 사례집 배포한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
진단부터 개선·이행관리까지 단계별 지원
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 14일 지방자치단체와 공공기관, 공직유관단체 등 150여개 기관을 대상으로 '2026년 성평등 조직문화 조성 사업설명회'를 개최한다고 13일 밝혔다.
이번 설명회는 기관별 조직문화 진단과 맞춤형 개선과제 도출, 단계별 추진체계, 기관 담당자의 역할 등을 종합적으로 안내하기 위해 마련됐다. 성평등부는 공공부문 전반에 성평등 관점을 확산하기 위해 사전 준비부터 조직진단, 개선지원, 이행관리까지 이어지는 단계별 지원 체계를 운영하고 있다.
올해 지원 대상은 총 152개 기관이다. 신규 조직진단 기관 58곳을 포함해 개선지원 40곳, 이행지원 54곳으로 나뉘어 단계별 맞춤 지원이 이뤄진다. 성평등가족부는 이를 통해 기관별 상황에 맞는 개선 과제를 발굴하고 실제 조직 운영에 반영하도록 유도할 방침이다.
사업설명회에서는 지난해 우수 참여기관 사례도 공유된다. 우체국금융개발원은 여성인재를 발굴해 관리자층으로 넓혀 온 전략을 소개하고, 성북구도시관리공단은 조직문화를 바꿔 온 과정을 발표할 예정이다. 아울러 지난해 참여기관의 변화 사례를 담은 우수 사례집도 배포해 현장 담당자들이 실제 개선 경험을 참고할 수 있도록 했다.
이 사업은 2020년 시범사업 이후 지금까지 총 724개 기관을 단계적으로 지원해 왔다. 세부적으로는 조직진단 351개 기관, 개선지원 218개 기관, 이행지원 155개 기관이 대상이었고, 진단 결과를 토대로 자체 개선계획을 세운 기관 비율도 2022년 60.0%에서 2025년 88.7%로 높아졌다. 여성관리자 확대와 일·생활 균형 제도 활성화 등 정책 효과와 현장 수용성도 함께 확인되고 있다는 것이 성평등부 설명이다.
조민경 성평등부 성평등정책관은 "성평등 조직문화 진단이 성평등한 일터로 가는 첫걸음"이라며 "각 기관의 실정에 맞는 지원을 통해 공공부문 전반에 실질적인 성평등 문화가 자리 잡을 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com