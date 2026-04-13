롯데SK에너루트, 울산 두 번째 수소 연료전지 발전소 상업 가동

AI 핵심 요약beta
- 롯데SK에너루트가 13일 울산하이드로젠파워1호를 준공하고 상업운전을 개시했다.
- 20MW 규모 발전소로 부생수소를 활용해 친환경 전력을 생산한다.
- 올해 12월까지 총 80MW 발전소 준공을 목표로 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 롯데SK에너루트가 두 번째 수소 연료전지 발전소인 '울산하이드로젠파워1호'를 성공적으로 준공하고 상업운전을 개시했다고 13일 밝혔다.
롯데SK에너루트는 SK가스(주), 롯데케미칼(주), 에어리퀴드코리아(주)가 수소 사업을 추진하기 위해 2022년 설립한 합작법인으로, 이번 울산하이드로젠파워1호는 지난해 6월 상업가동에 돌입한 울산하이드로젠파워2호에 이은 두 번째 발전소다.
울산하이드로젠파워1호의 발전 규모는 20MW로, 롯데SK에너루트는 올해 12월까지 총 80MW 규모 발전소의 종합 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.
해당 발전소는 롯데케미칼 울산공장 부지 내에 설치되어 향후 20년간 운영될 예정이며, SK가스 자회사 및 롯데화학군 공장에서 발생하는 부생수소를 공급받아 전력을 생산한다.
이는 기존에 연소되거나 저부가로 활용되던 부생수소를 고부가 에너지원으로 전환함으로써 추가적인 탄소 배출을 줄이는 친환경 발전 방식이다. 또한 여러 수소 공급사와 발전소 간 수소 배관망을 구축해 안정적인 공급 체계를 마련하고, 울산 지역의 수소 인프라 확충에도 기여할 것으로 예상된다.
롯데SK에너루트 길호문 공동대표는 "수소연료전지 발전 프로젝트는 울산 지역 내 수소 자원을 에너지로 전환하고, 궁극적으로 넷제로까지 달성하는 여정에 있어 핵심 사업"이라며 "앞으로도 수소의 생산·공급·활용을 유기적으로 연결하는 다양한 사업을 추진해 국내 수소경제 활성화에 기여해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com