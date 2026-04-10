경기도교육청 '경기 초등돌봄·교육협의체 정책 공감 워크숍' 개최

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도 내 25개 교육지원청과 31개 시·군 지자체 '경기형 초등돌봄 거버넌스' 가동

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도 내 25개 교육지원청과 31개 시·군 지자체가 아이들의 빈틈없는 돌봄을 위해 사상 처음으로 대규모 협력 체계를 가동했다. 학교와 지역사회의 경계를 허무는 '경기형 초등돌봄 거버넌스'가 본격적인 행보에 나선 것이다.

도교육청은 이번 협의체 출범을 계기로 '온 동네 돌봄' 시스템을 더욱 공고히 할 계획이다. [사진= 경기교육청]

경기도교육청은 10일 성남 밀리토피아에서 '온 동네 돌봄을 잇다'를 주제로 '2026 경기 초등돌봄·교육협의체 정책 공감 워크숍'을 개최했다고 밝혔다.

이번 워크숍은 도내 모든 교육지원청과 시·군 지자체 담당자 130여 명이 참여한 첫 공식 협력 모임이라는 점에서 의미가 깊다. 그동안 기관별로 분절되어 운영되던 초등돌봄 서비스를 하나의 지역 기반 공동 대응 체계로 묶는 '초등돌봄·교육협의체'의 출발을 알리는 자리다.

도교육청은 이번 워크숍을 통해 각 지역의 특성에 맞는 협력 체계를 구축하고, 현장에서 즉시 적용 가능한 지원 과제를 발굴하는 등 실질적인 운영 방안을 집중적으로 논의했다.

행사는 ▲지자체 협업 초등돌봄 정책 방향 특강 ▲시흥·남양주 지역의 민·관 협력 우수사례 공유 ▲교육지원청-지자체 간 원탁 협의를 통한 지역별 과제 도출 순으로 진행됐다.

특히 시흥과 남양주 사례는 학교 유휴 공간과 지역 커뮤니티 인프라를 결합해 학부모들의 큰 호응을 얻은 모델로, 타 지자체 담당자들의 높은 관심을 끌었다. 참석자들은 원탁 토론을 통해 각 지역의 돌봄 사각지대를 분석하고, 지자체의 행정력과 교육청의 교육 자원을 결합할 수 있는 구체적인 로드맵을 구상했다.

도교육청은 이번 협의체 출범을 계기로 '온 동네 돌봄' 시스템을 더욱 공고히 할 계획이다. 학교는 교육에 집중하고, 돌봄은 지역사회와 함께 책임지는 선순환 구조를 만들겠다는 구상이다.

차미순 도교육청 지역교육국장은 "아이의 건강한 성장과 돌봄은 학교만의 책임이 아닌 지역사회 전체가 짊어져야 할 공동 과제"라며 "앞으로 교육청과 지자체가 유기적으로 연결된 촘촘한 돌봄 체계를 구축해 단 한 명의 아이도 소외되지 않도록 하겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com