티켓투더문, 롯데백화점 부산 본점 팝업 운영

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 라이프스타일 패션 브랜드 티켓투더문(TICKET TO THE MOON)은 4월 10일부터 23일까지 롯데백화점 부산 본점 지하 1층에서 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다. 이번 행사는 국내 공식 총판 및 운영사인 트랜드메카가 담당한다.

[이미지=티켓투더문]

이번 팝업에서는 국내에서 선론칭한 캠프캡 컬렉션을 포함해 백팩, 에코백, 슬링백 등 다양한 제품을 선보인다. 캠프캡 컬렉션은 경량성과 착용 편의성을 고려해 설계됐으며, 단일 컬러, 투톤 컬러, 메쉬 타입, 시그니처 로고 스타일 등 4가지 유형과 28가지 색상으로 구성됐다.

행사 기간 동안 전 제품을 대상으로 최대 10% 할인 혜택이 제공되며, 7만 원 이상 구매 고객에게는 익스프레스백 또는 키체인을 증정하는 프로모션도 진행된다.

티켓투더문 측은 이번 팝업이 국내에서 선론칭한 캠프캡을 오프라인에서 처음 선보이는 자리라고 설명했다.

한편 티켓투더문은 1996년 인도네시아 발리에서 캠핑 해먹 브랜드로 시작했으며, 경량 나일론 소재와 패커블 구조를 기반으로 한 가방 및 액세서리 제품군을 전개하고 있다.

[이미지=티켓투더문]

whitss@newspim.com