나홍진 감독 신작 '호프' 칸영화제 경쟁부문 진출

AI 핵심 요약beta
- 나홍진 감독이 9일 칸영화제 경쟁 부문에 '호프' 초청받았다.
- 한국 영화 4년 만에 경쟁 부문 진출하며 네 작품 연속 칸 진출 쾌거 이뤘다.
- '호프'는 DMZ 호포항에서 호랑이 출현 소식에 마을이 비상 걸린 이야기다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 나홍진 감독의 새 영화 '호프'(HOPE)가 다음달 12일 개막하는 79회 칸국제영화제 경쟁 부문에 공식 초청됐다.
칸영화제 집행위원회는 9일(현지시간) '호프'를 경쟁 부문(Competition)에 공식 초청한다고 발표했다. 칸영화제 경쟁 부문은 전 세계에서 20편 내외 작품만을 엄선해 초청하는 핵심 섹션이다.
한국 영화가 칸영화제 경쟁 부문에 진출한 건 2022년 박찬욱 감독의 '헤어질 결심'과 한국 제작사가 만든 고레에다 감독의 '브로커' 이후 4년 만이다.
아울러 나홍진 감독은 네 작품 연속 칸 진출이라는 쾌거를 이뤘다. 한국 감독으로서 장편 연출 작품 전부가 칸영화제에 초청된 것은 나 감독이 처음이다.
그는 데뷔작 '추격자'가 지난 2008년 칸영화제 비경쟁 부문 미드나잇 스크리닝(Midnight Screenings)에 초청됐다. 이어 '황해'는 이례적으로 개봉 이듬해인 2011년 칸영화제 주목할 만한 시선(Un Certain Regard)에, '곡성'은 2016년 칸영화제 비경쟁 부문(Out of Competition)에 이름을 올렸다.
'호프'는 비무장지대에 있는 호포항 출장소장 범석이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나면서 벌어지는 이야기다.
y2kid@newspim.com