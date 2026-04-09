동해해수청, 저도어장 개장 맞춰 항로표지 특별점검

AI 핵심 요약beta
- 동해지방해양수산청이 9일 강원 최북단 저도어장 항로표지 특별점검을 실시했다.
- 저도어장은 1일 개장됐으며 NLL 인접해역 특성상 안전관리와 어로 한계 유지가 필수다.
- 저도·저진 도등 점검으로 항로표지 신뢰성을 강화하고 해로드 앱으로 정보를 제공한다.
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[고성=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양수산청은 9일 강원 최북단 저도어장이 지난 1일 개장됨에 따라 어업인의 안전한 조업을 지원하기 위해 항로표지 특별점검을 실시했다고 밝혔다.
저도어장은 매년 일정 기간 한시적으로 개방되는 어장으로 어업인들의 소득 증대에 중요한 역할을 하고 있다. 그러나 북방한계선(NLL) 인접 해역이라는 특성상 철저한 안전관리와 어로 한계 유지가 필수적인 구역이다.
이에 동해해수청은 어로 중 선박의 경계수역 이탈을 방지하고, 안전한 조업환경을 유지하기 위해 항로표지 운영을 지속적으로 관리할 계획이라고 설명했다. 또한 어로 한계 수역을 명확히 인지할 수 있도록 항로표지 기능을 상시 점검하고, 해로드 앱을 통해 실시간 해양기상 및 해상상황 정보를 제공하고 있다.
아울러 저도어장 개장에 맞춰 저도·저진 도등에 대한 특별점검을 실시해 등화 상태, 구조물 안정성, 전원공급 상태 등을 사전에 점검·보완함으로써 항로표지의 신뢰성을 강화했다.
동해해수청 최금성 항행정보시설과장은 "항로표지 사전 점검과 현장 중심의 관리 강화를 통해 어업인들이 안심하고 조업할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com