유정복 인천시장 "인천의 공공기관 이전, 모든 역량 집중해 막을 것"

AI 핵심 요약beta
- 유정복 인천시장이 9일 긴급 간부회의에서 공공기관 이전을 막겠다고 밝혔다.
- 지역 전략산업과 직결된 핵심 기관 유출을 행정 역량으로 저지한다.
- 정부 공항 운영기관 통합 검토에 인천공항경제권 약화 우려를 제기했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =유정복 인천시장은 9일 정부의 2차 공공기관 이전 추진과 관련, "항공, 환경 등 인천의 전략산업과 직결된 핵심 공공기관이 획일적인 기준에 밀려 타지역으로 이전하지 않도록 모든 행정 역량을 집중해 막을 것"이라고 밝혔다.
유 시장은 이날 간부회의에서 "지역 전략산업과 밀접한 기관이 수도권에 있다는 이유만으로 이전하려는 것은 명백한 역차별로 이는 국가 경쟁력 강화와 지역 균형발전이라는 본래 취지에도 부합하지 않는다"며 이 같이 강조했다.
정부는 최근 수도권에 남아있는 공공기관 지방 이전을 추진하고 있다.
현재 인천에는 인천국제공항공사, 극지연구소, 인천항만공사, 건설기술교육원, 한국폴리텍, 수도권매립지관리공사, 한국환경공단, 항공안전기술원, 국립인천해양박물관 등 9개 공공기관이 있다.
이들 기관 중 한국환경공단, 항공안전기술원, 극지연구소 등을 놓고 비수도권 정치권과 지방자치단체의 유치 경쟁이 치열한 것으로 파악되고 있다
인천시는 지역 전략산업과 밀접한 핵심 기관들의 유출을 최대한 저지한다는 방침이다.
유 시장은 정부의 인천국제공항공사 등 공항 운영기관 통합 검토와 관련해서도 "인천공항경제권의 성장 기반이 약화할 것으로 우려된다"고 말했다.
유 시장이 이날 주재한 긴급 간부회의에서는 중동전쟁에 따른 정부의 추가경정예산 대응 방향을 점검하고 공공기관 이전을 막기 위한 대응책이 논의됐다.
hjk01@newspim.com