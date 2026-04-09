대전시·방사청, 글로벌 방산업체 'MBDA' 절충교역 사업설명회

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 9일 방위사업청과 대전테크노파크에서 MBDA와 절충교역 사업설명회를 열었다.
- 90여 중소기업이 참석해 MBDA의 미사일 시스템 협력 분야를 소개받았다.
- 1대1 상담을 진행하며 대전 방산기업 시장 진입을 지원한다.
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[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시는 9일 대전테크노파크에서 방위사업청과 협력해 글로벌 다국적 방산업체 'MBDA'와 절충교역 사업설명회를 개최했다고 밝혔다.
이번 설명회는 MBDA 절충교역 이행 프로젝트를 국내 기업에 소개하고 협력 가능한 참여업체를 발굴하기 위한 자리로 마련돼 90여 개 국내 우수 중소기업이 참석했다.
이날 MBDA는 글로벌 다국적 방산기업으로 세계적인 미사일 시스템 제조회사로 ▲임무 계획▲센서 및 제어▲추진 및 항법▲전자 및 통신 등 다양한 협력 가능 분야를 소개했다. 이어 참가 기업들을 대상으로 1대1 상담을 진행하며 향후 협력할 기회를 모색하기도 했다.
박종복 대전시 기업지원국장은 "대전시는 방위사업청과 긴밀히 협력해 글로벌 방산기업들이 대전에서 절충교역 사업을 활발히 진행할 수 있도록 지원할 계획"이라며 "이를 통해 대전 방산기업의 절충교역 시장 진입 기반을 마련하고 지역 경제와 산업 발전에 기여하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com