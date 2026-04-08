포항시, 어업용 유류비 긴급 지원...1151척 대상·면세유 인상분 지원

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도비 포함 총 10억 5945만원 규모 예비비 긴급 편성...어업인 경영 안정화 총력



[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 포항시가 국제 유가 급등으로 경영부담이 커진 지역 어업인들의 경영 부담을 완화하기 위해 어업용 유류비를 긴급 지원한다.

8일 포항시에 따르면 이번 유류비 긴급 지원 예산은 10억 5945만 원 규모이다.

경북 포항시 구룡포 수협의 어선 급유 작업[사진=포항시]2026.04.08 nulcheon@newspim.com

지원 대상은 포항시에 어선 등록하고 어업에 종사하는 어선 1151척이다.

포항시는 이들 어선을 대상으로 유류 사용량에 따라 리터당 99원을 지원한다.

이번 유류비 지원은 어업 경영비에서 큰 비중을 차지하는 유류비 부담을 완화하고, 조업 중단과 수산물 가격 상승을 사전에 차단하기 위해 마련됐다.

포항시에 따르면 4월 기준, 어업용 면세유 공급 단가는 드럼(200L)당 27만 6000원으로 3월 기준 17만 7000원보다 9만 9000원이 올라 전월 대비 56% 이상 급등한 것으로 나타났다.

포항시는 예비비를 긴급 투입하고 절차를 간소화해 어업인들이 체감할 수 있는 실질적 지원이 이뤄질 수 있도록 할 방침이다. 다만 도내 시군 미거주자나 최근 2년 내 보조금 부정 수급자, 수산관계법령 위반으로 행정처분을 받은 경우 등은 지원 대상에서 제외된다.

포항시는 시비 7억 4161만 원과 도비 3억 1783만 원을 확보해 실제 조업에 사용된 어업용 유류를 대상으로 일정 기준에 따라 지원할 계획이다.

특히 소규모 연안어업과 영세 어업인을 우선 고려해 지원의 실효성을 높이고, 신속한 지원을 위해 지원 절차를 간소화해 어업인들이 체감할 수 있는 실질적인 도움이 되도록 할 방침이다.

정철영 수산정책과장은 "유가 상승 장기화로 어업인들의 어려움이 가중되고 있는 상황"이라며 "이번 긴급 지원이 어업 경영 안정에 도움이 되기를 기대한다"고 말했다. 또 "앞으로도 어업인 생계 안정과 지역 수산업 활성화를 위한 지원을 지속적으로 추진하겠다"고 덧붙였다.

이번 유류비 긴급 지원은 지방비로 추진되며, 정부도 추가경정예산을 통해 총 468억 원 규모로 어업용 유류비 기준 가격(리터당 1070원)을 초과하는 금액에 대해 한도 내에서 별도 지원을 병행할 예정이다.

한편 포항시는 향후 유가 변동 상황을 지속적으로 모니터링하고 추가 지원 방안을 검토하는 등 어업인 지원에 적극 나설 방침이다.

nulcheon@newspim.com