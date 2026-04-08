이재준 수원시, 민선 9기 수원시장 재선 출마 공식 선언

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8일 화성행궁 광장서 기자회견 열고 밝혀..."뿌린 씨앗을 가장 잘 아는 이재준이 책임지고 열매를 맺겠다"

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 이재준 수원특례시장은 8일 화성행궁 광장에서 기자회견을 열고 "수원 대전환의 완성을 위해 민선 9기 수원시장 재선에 출마한다"고 공식 선언했다.

재선 출마 선언을 하고 있는 이재준 수원시장. [사진=박노훈 기자]

​이 시장은 이날 선언문에서 "지난 4년의 기반 위에서 도약과 완성을 말할 수 있는 사람은 책임을 끝까지 완수해 온 사람 뿐"이라며 "뿌린 씨앗을 가장 잘 아는 이재준이 책임지고 열매를 맺겠다"고 밝혔다.

이 시장은 또 "지방정부 행정의 기준은 진영이 아니라 유능과 무능으로 평가받아야 한다"며 "지난 4년 수원시민과 약속한 공약 추진율 93.7%를 달성한 성적표가 제 진심이자 증거"라고 전했다.

​주요 공약으로는 ▲교통·교육·의료비 등 3대 반값생활비 정책 확대▲수원투어 무상버스를 통한 환승체계 완성▲GTX-C 및 신분당선 연장 조기 완공(서울 20~30분대 시대)▲보건, 의료, 요양까지 확대된 새빛돌봄 및 아동 가족돌봄수당 확대 등을 제시하며 '내 삶을 윤택하게 하는 실용 행정'을 강조했다.

이 시장은 수원의 미래 비전으로 '글로벌 관광수도'와 '첨단과학 연구도시'를 꼽았다. 이 모두 실질적인 소득이 시민에게 돌아가게끔 하겠다는 구상이다.

이 시장은 "125만 수원은 연습이나 실험하는 자리가 아니다"며 "검증된 실력으로 약속을 결과로 만드는 사람만이 시민의 일상을 지킬 수 있다"고 말했다.

끝으로 이 시장은 "검증된 해결사 이재준이라는 역사적 쓸모를 시민의 삶을 위해 마음껏 써달라"며 "오직 시민을 섬기며 민생만 보고 끝까지 일하겠다"고 강조했다.

한편 이 시장 측 관계자는 향후 직무 정지 및 후보 등록 시점에 대해 "시민 불편을 최소화하기 위해 더불어민주당 경선 결과 발표 후 법정 기한을 고려해 진행할 예정"이라고 전했다.

ssamdory75@newspim.com