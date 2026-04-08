[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 4월8일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 8일 '투데이 ANDA' 뉴스레터를 배달했다.
- 정치개혁 설문에서 당대표·원내대표 이원체제를 선호했다.
- 트럼프가 호르무즐 통행 해결 돕겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
8일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[뉴스핌 정치개혁 설문] 현역 의원·학자 "당대표+원내대표 이원적 지도체제" 가장 선호 ▲트럼프 "美, 호르무즈 통행 정체 해결 돕겠다...이란은 재건 가능" ▲유조선 7척 등 우리 선박 26척 돌아온다...1400만 배럴 '숨통' ▲특검, '금품수수·주가조작' 등 김건희 항소심서 징역 15년 구형 ▲[청년 취업] 중고 신입에 밀려 서류 '광탈'…막막한 준비생 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.