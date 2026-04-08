강성휘, 민주당 목포시장 후보 확정

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'새롭게, 시민과 함께하는 목포시 만들것"

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 더불어민주당 전남 목포시장 후보 경선에서 강성휘 예비후보가 이호균 예비후보를 꺾고 최종 후보로 확정됐다.

6·3 지방선거를 앞두고 민주당 목포시장 후보가 결정되면서 공석이 이어져 온 목포 시정의 향배에도 관심이 쏠리고 있다.

더불어민주당 전남도당은 8일 제9회 전국동시지방선거 목포시장 후보 선출을 위한 경선 결과, 강성휘·이호균 두 명의 예비후보 가운데 강성휘 예비후보를 최종 후보로 확정했다고 밝혔다.

경선은 권리당원 투표 50%, 시민 여론조사 50%를 합산하는 국민참여경선 방식으로 지난 6~7일 이틀간 진행됐다.

강성휘 더불어민주당 목포시장 예비후보. [사진=조은정 기자]

이번 경선은 이호균 예비후보를 둘러싼 박사학위 논문표절, 상습도박, 차명 부동산 투자 의혹 등이 잇따라 제기되면서 공천 검증을 둘러싼 논란이 크게 불거진 가운데 치러졌다. 이 같은 비위 의혹은 민주당 경선 국면에서 주요 쟁점으로 부상하며 후보 자질 논란을 촉발했고, 경선 과정에서는 허위정보 유포 공방 등 네거티브 공세가 거세게 오가는 과열 양상도 빚어졌다.

그럼에도 최종 경선 결과는 강성휘 예비후보의 손을 들어주며 '공정성과 도덕성'을 중시한 당원·시민의 선택이 반영됐다는 평가가 나온다.

강성휘 후보는 뉴스핌과의 통화에서 "경선 통과는 목포를 새롭게 바꾸라는 시민들의 지상 명령이라고 생각한다"며 "기존 후보자들과도 힘을 합쳐 결선 승리를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 단순한 권력 교체가 아니라 무너진 시정을 다시 세우는 공정하고 깨끗한 시정으로 목포의 새로운 도약을 이루겠다"고 강조했다.

강 후보는 목포민주청년회장을 시작으로 목포시의원 3선, 전남도의원 2선, 박지원 국회의원 비서관을 거쳐 대통령 직속 국가균형발전위원회 자문위원을 지냈다. 그는 핵심 공약으로 ▲RE100 기반 미래산업 대전환 ▲인구 활력 회복 ▲재정 구조 혁신을 제시했다. 또 주거·교육·돌봄·문화 여건 개선과 청년청 신설 등을 통해 청년과 가족이 정착하는 도시를 만들겠다는 비전을 내놓았다.

특히 통합특별시 주청사 문제와 관련해 "유보는 회피일 뿐"이라며 전남·광주 행정통합의 핵심 쟁점인 통합특별시 주청사는 남악으로 확정해야 한다고 강조하는 등 지역 현안에 대해 분명한 입장을 밝히고 있다.

ej7648@newspim.com