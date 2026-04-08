롯데홈쇼핑 '요즘쇼핑 유리네', 모바 로봇청소기 'S70 울트라 롤러' 방송 진행

AI 핵심 요약beta
- 롯데홈쇼핑이 8일 유리네 프로그램에서 모바 S70 울트라 롤러 방송한다.
- 이유리가 오후 7시 35분에 제품 시연과 기능 설명을 진행한다.
- 자동 세척 시스템 강조하며 한정 수량으로 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 롯데홈쇼핑의 리빙 전문 프로그램 '요즘쇼핑 유리네'에서 로봇청소기 'S70 울트라 롤러' 판매 방송을 진행한다. 이번 방송은 8일 오후 7시 35분에 시작되며, 글로벌 스마트 가전 브랜드 모바(MOVA)의 'S70 울트라 롤러' 모델을 선보인다. 프로그램 진행자인 배우 이유리가 직접 제품을 시연하고 주요 기능을 설명하는 방식으로 구성됐다.
'S70 울트라 롤러'는 물걸레 청소와 자동 관리 기능을 결합한 올인원 로봇청소기다. 최근 로봇청소기 시장은 사용자의 개입을 최소화하는 자동화 기술을 중심으로 수요가 형성되고 있으며, 해당 제품 역시 자동 세척 시스템과 흡입 성능을 기반으로 주거 환경별 활용성을 높이도록 설계됐다. 이번 방송에서는 실제 사용 환경과 유사한 시연을 통해 제품의 사양과 편의성에 대한 정보를 전달할 예정이다.
이번 방송은 정해진 시간 내 한정 수량으로 운영되며, 구매 고객을 대상으로 방송 중에만 적용되는 구성과 조건이 제공된다. 모바 관계자는 "로봇청소기 시장 내 자동화 기능에 대한 소비자 요구가 높아짐에 따라 제품의 실용성을 강조한 방송을 기획했다"며 "시청자들이 제품의 세부 사양과 관리 방식을 직관적으로 확인할 수 있도록 객관적인 정보를 제공하는 데 집중할 것"이라고 밝혔다.
ohzin@newspim.com