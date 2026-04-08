전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.08 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

USTR 대표 "한국, 대미투자 지연 있었지만 진전…반도체·복제약 논의 집중"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 그리어 USTR 대표는 7일 한국의 대미 투자 이행이 지연 후 현재 진전 중이라고 밝혔다.
  • 투자 논의가 반도체와 복제약 등 핵심 전략 산업에 집중되고 있으며 미국의 공급망 안정화에 필수적이다.
  • 트럼프 행정부는 신속한 이행을 원하고 있으며 5월 미중 정상회담에서 희토류 공급 방안이 핵심 의제가 될 것으로 예상된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

구체적 무역 이슈 마무리 단계에
중국과 희토류 공급망 확보 주력

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표는 7일(현지시간) 한국의 대미 직접 투자 이행 상황과 관련해 약간의 지연이 있었지만, 현재는 진전이 이뤄지고 있다고 밝혔다. 특히 그리어 대표는 한국 측과 구체적인 무역 이슈들을 마무리 짓는 단계에 있다고 언급하며, 투자 논의가 반도체와 복제약 등 핵심 전략 분야에 집중되어 있음을 시사했다.

그리어 대표는 이날 워싱턴 D.C.의 싱크탱크인 허드슨연구소에서 열린 대담 행사에서 "한국과 일본이 약속한 대규모 대미 투자의 이행 속도와 진척 상황에 만족하느냐"는 진행자의 질문에 "필요한 조치를 취하는 데 약간의 지연이 있었지만, 현재는 해결돼 진전이 이뤄지고 있다"고 답했다.

그는 "트럼프 대통령은 모든 일이 '어제' 완료되었기를 바랄 만큼 신속한 이행을 원한다"며 "대통령이 일정에 딱 맞는다고 만족해하는 상황은 사실상 없다"고 농담조로 덧붙였다. 이는 트럼프 행정부의 강력한 대미 투자 압박 기조를 재확인한 것으로, 한국의 '대미투자특별법' 통과 이후 본격화된 투자 사업들이 미국의 기대치에 부합하도록 속도를 낼 필요가 있다는 점을 시사한 것으로 풀이된다.

그리어 대표는 한국과의 협상에 대해 "구체적인 몇 가지 무역 이슈를 한국 측과 최종 조율 중"이라며, 투자 논의가 미국의 공급망 안정화에 필수적인 분야에 집중되어 있다고 강조했다. 그는 "한국과 일본이 미 상무부와 투자 분야를 협의하고 있으며, 이는 복제약(제네릭)과 반도체 같은 핵심 산업에 초점이 맞춰져 있다"고 설명했다.

이는 우리 국회가 최근 통과시킨 '대미투자특별법'을 통해 반도체, 의약품, 핵심광물 등 전략 산업 분야에서의 대미 투자를 본격화하고 있는 흐름과 궤를 같이한다. 앞서 트럼프 대통령이 입법 지연을 이유로 관세 인상을 위협했던 만큼, 이번 발언은 양국 간의 갈등 요소가 상당 부분 해소되고 실질적인 투자 집행 단계로 접어들었음을 의미한다는 지적이다.

한편, 그리어 대표는 오는 5월 중순으로 예정된 미·중 정상회담 준비 상황에 대해서는 현재 양국 관계를 '안정적(Stable)'이라고 평가했다. 그는 "대대적인 대치를 원하는 것이 아니라 미국의 국가 안보와 경제 안보를 보호하는 것이 우선"이라며, 중국산 제품에 대한 관세 유지 정책이 무역 적자 해소를 위한 구조적 조치임을 분명히 했다.

특히 지난달 파리에서 열린 고위급 회담 내용을 언급하며 "중국으로부터 희토류를 안정적으로 공급받을 수 있는 방안을 지속적으로 논의하고 있다"고 밝혀, 첨단 산업의 필수 원자재인 희토류 확보가 이번 정상회담의 핵심 의제 중 하나가 될 것임을 예고했다.

제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표가 2026년 4월7일(현지시간) 워싱턴 DC의 싱크탱크 허드슨연구소 대담 행사에 나와 발언하고 있다. [사진=허드슨연구소]

dczoomin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"애플 폴더블폰 테스트서 문제 발생" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =  애플이 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 테스트 단계에서 예상 외 어려움을 겪으며 대량생산 및 출하 일정이 수개월 지연될 가능성이 제기됐다. 닛케이아시아는 7일(현지시간) 소식통을 인용해 폴더블 아이폰 초기 테스트 생산 과정에서 예상보다 많은 문제가 드러났다고 전했다. 닛케이아시아에 따르면 이 소식통은 폴더블 아이폰의 초기 테스트 생산 단계에서 예상보다 많은 문제가 발생해 이를 해결하고 조정하는 데 추가 시간이 필요하다고 설명했다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 늦어질 수 있으며, 이는 애플의 폴더블 기기 진입 전략에 차질을 줄 전망이다. 다만 블룸버그 통신은 이날 애플이 여전히 오는 9월 아이폰 18 프로와 프로 맥스와 함께 첫 폴더블 아이폰을 출시할 예정이라고 전했다. 다만 출시 시점이 확정된 것은 아니며 생산이 본격 가동되지 않은 상태로 6개월 여유가 있어 조정 가능성이 남아있는 것으로 알려졌다.  이날 소식에 애플 주가는 장중 5.1%까지 하락한 뒤 오후 거래에서 3% 가까이 떨어졌다. 미국 동부시간 오후 2시 27분 애플은 전장보다 2.88% 내린 251.41달러를 기록했다. 애플 로고 [사진=블룸버그통신] mj72284@newspim.com 2026-04-08 03:29
사진
민주, 경기지사 후보에 추미애 확정 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 6·3 지방선거 경기지사 후보로 추미애 의원이 7일 최종 확정됐다. 추 의원은 한준호 의원, 김동연 경기지사와 3인 본경선에서 과반을 득표하며 결선투표 없이 본선에 직행했다. 소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 "기호 2번 추미애 후보가 민주당 9회 지방선거 경기지사 후보자로 선출되었음을 선포한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 추미애 더불어민주당 경기도지사 경선후보가 1일 서울 양천구 SBS 목동 스튜디오에서 열린 더불어민주당 경기도지사 후보자 2차 TV 합동토론회에 참석해 시작을 기다리고 있다. 2026.04.01 photo@newspim.com 소 위원장은 "본경선에서는 최고 득표자가 과반 득표를 하였으므로 결선 없이 본경선 결과에 따라 최종 후보자가 확정됐다"고 말했다. 이날 후보자별 순위와 득표율은 별도로 공개되지 않았다. 본경선은 지난 5일부터 7일까지 사흘간 실시됐으며, 권리당원 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행됐다. seo00@newspim.com 2026-04-07 18:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동