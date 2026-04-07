안양시, 행정 만족도·시민참여율 등 주요 지표 최상위 기록

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- 경기 안양시가 지난달 전국지속가능발전협의회가 실시한 성평등 조사에서 정치영역 점수 63.9점으로 1위를 기록했다.
- 안양시의 지역 행정 만족도는 59.8%로 조사 지역 중 가장 높았으며 경제영역 점수는 73.4점으로 4위를 기록했다.
- 지속협 인지도 84.1%, 지속가능발전목표 인지도 29.9%로 전국에서 가장 높은 수준을 보였다.
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안양시 정치영역 점수는 63.9점으로 1위 기록
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 전국지속가능발전협의회 성평등의제네트워크(이하 지속협)가 실시한 조사에서 행정 만족도·시민참여율·지속가능발전 인지도 등 주요 지표에서 최상위 수준을 기록했다고 7일 밝혔다.
시에 따르면 지속협은 지난달 전국 23개 지역의 시민 1171명을 대상으로 일상·경제·정치 영역의 성평등 실태를 조사한 '2025 경제·정치 영역에서의 성평등한 삶을 위한 보고서'를 발표했다.
보고서에 따르면, 안양시의 정치영역 점수는 63.9점으로 1위를 기록했다. 정치영역 문항은 지역의원 인식도·지역의원 활동 만족도·여성의원 필요성 등으로 구성됐으며, 특히 안양 지역 응답자(107명) 중 59.8%(64명)는 '지역 행정 만족도'에 대해 긍정적으로 응답해 조사 지역 중 가장 높았다. 수입 만족도·일과 가정의 양립 등을 묻는 경제영역 점수는 73.4점으로 4위를 기록했다.
아울러 지속협을 알고 있다는 응답은 84.1%로 집계돼 조사 대상 지역 중 가장 높았으며, 지속가능발전목표(SDGs)의 17개 목표를 알고 있다는 응답도 29.9%로 전국에서 가장 높았다.
안양시민은 '회의나 모임'을 통해 지역 소식을 접한다고 응답한 비율이 다른 지역보다 높게 나타나(45.7%), 시민 간 네트워크를 통한 정보 공유가 비교적 활성화된 특징이 있었다. 또 자원봉사를 하고 있다는 비중(34.7%)도 타 지역에 비해 높았다.
시는 안양시민의 참여 역량과 인식을 실제 정책 변화로 이어가기 위해 관계 기관과 소통 체계를 강화하고, 지속협과 함께 직장 내 성평등 문화 개선을 위한 지역 맞춤형 컨설팅 및 교육 사업을 추진할 계획이다. 또 성평등 기본계획 및 성인지 예산에 실질적으로 반영될 수 있도록 정책 연계 체계를 구축해 나갈 방침이다.
시 관계자는 "안양시는 시민 참여와 지속가능발전 의식이 가장 높은 도시"라며 "앞으로도 안양시의 역량이 실질적인 성평등으로 이어지도록 정책과 제도를 개선해 나가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com