평택 '슈퍼오닝', 상쾌한 아침을 여는 청정 농산물…명품브랜드 대상 2년 연속 석권

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 7일 슈퍼오닝 브랜드를 2025 명품브랜드 대상 농특산물 부문으로 2년 연속 수상했다.
- 슈퍼오닝은 쌀 배 오이 토마토 미한우 등 인증 농산물로 품질관리와 이력추적을 철저히 한다.
- 평택 농업기술센터가 교육 지도 지원으로 농가 소득을 높이며 전국 위상을 굳혔다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 자랑하는 대표 농산물 통합브랜드 슈퍼오닝이 '2025 대한민국 명품브랜드 대상' 농특산물 브랜드 부문 대상을 2년 연속 수상하며 전국적 위상을 굳혔다.
"상쾌한 아침을 맞이하게 해주는 깨끗하고 믿을 수 있는 먹거리"라는 의미를 품은 이 브랜드는 큰 접시 모양의 '○' 안에 아침 햇살과 넓은 대지를 상징적으로 담아 평택의 청정 자연이 빚어낸 풍성한 아침 밥상을 표현한다.
현재 슈퍼오닝 인증 농산물은 쌀, 배, 오이, 애호박, 토마토, 방울토마토, 미한우 등으로 구성돼 소비자 입맛을 사로잡고 있다.
특히 쌀은 적온 건조, 적정 수분 유지, 가공 공정 표준화 등 최신 시설을 활용한 철저한 품질관리로 완전미 비율, 단백질 함량 등 10개 항목 검사를 통과한 우수 쌀만 유통된다. 이 과정에서 GAP 인증과 경기도지사 G마크를 획득하며 신뢰를 쌓았다.
슈퍼오닝의 뿌리는 2006년 쌀 생산단지(912ha) 조성(추청, 고시히카리)으로 거슬러 올라간다. 농가와 농협 간 100% 계약재배를 통해 매입·관리·선별·포장·규격화가 이뤄지며, 현재 「평택시 농특산물 통합상표 관리 조례」에 따라 쌀 단지 4450ha(1만9840t, 고시히카리·꿈마지·추청), 과채류 68.8ha(2700t), 배 1800t에 브랜드 사용권이 부여됐다.
특히 평택시 농업기술센터는 재배 기술 교육, 현장 지도, 종자·비료 지원, 장려금 지급으로 농가 품질 향상을 돕고, 포장재·택배비 지원으로 상품성과 소득 증대를 뒷받침한다.
각 품목의 우수성은 평택의 토질·기후·관리 체계에서 나온다. 슈퍼오닝 쌀은 토질·재배·수확·건조·저장·도정 전 과정을 완벽히 관리하며, RFID 이력 추적 시스템으로 고품격 공급을 실현한다.
배는 점토질 토양과 퇴비·지하수로 저장력·당도·아삭함이 뛰어나다. 오이는 칼륨 풍부 알칼리성 식품으로 나트륨 배출·미백 효과가 돋보이며, 토마토와 방울토마토는 색·당도·신선도가 우수해 장기 보관에 적합하고, 혈압·혈관 건강에 좋다. 애호박은 소화기 보호·기운 증진에 탁월하며, 미한우는 쌀 부산물 발효 사료로 부드럽고 담백한 육질, 높은 단백질·철분을 자랑한다.
이러한 노력은 수상으로 빛을 발한다. 2008~2010년 '전국 고품질 브랜드쌀' 3년 연속 우수, 2016~2018년 '소비자평가 국가대표 브랜드' 3년 연속 대상, 2021년 '올해의 글로벌 브랜드 대상', 2022년 '대한민국 창조혁신 대상', 2023년 '고객신뢰도 1위 프리미엄 브랜드' 대상 등 화려한 이력을 쌓았다. 최근 홍보 영상·TV 광고·박람회 참가로 인지도를 높이며, 평택 농산물이 전국 식탁을 채우는 날이 이어지고 있다.
슈퍼오닝은 단순 브랜드가 아닌, 평택 농업의 자부심이자 소비자 건강의 든든한 동반자다. 청정 자연의 선물을 맛보고 싶은 이들, 지금 슈퍼오닝으로 상쾌한 아침을 시작해보자. [이 기사는 평택시 후원을 받아 작성되었습니다]
krg0404@newspim.com