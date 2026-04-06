양양군, 제1회 추경 4553억원 편성

[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 양양군은 2026년도 주요 사업 추진과 지역경제 활성화를 위해 4,553억 원 규모의 제1회 추가경정예산안을 편성해 군의회에 제출했다고 6일 밝혔다.

이번 추경안은 당초 예산 4,220억 원보다 333억 원(7.9%) 증액된 규모다. 일반회계는 4,274억 원, 특별회계는 279억 원으로 편성됐다.

양양군청.[뉴스핌 DB] 2025.09.08 onemoregive@newspim.com

군은 지방교부세 90억 원과 인구소멸대응기금 72억 원, 국·도비 보조금 44억 원 등을 반영해 재원을 마련했다.

주요 사업으로는 설악산 오색삭도 설치사업에 70억 원을 추가 투입하고 물치항 수산물 종합판매장 건립에 35억 원을 편성했다. 또 손양지구 배수개선사업 23억 원, 양양남대천 정비사업 7억5000만 원, 수여지구 재해취약지 개선사업 5억 원 등을 반영해 재해 예방에도 집중했다.

이와 함께 하조대지구 보도정비공사 5억5000만 원, 양양사랑상품권 할인보전금 4억7000만 원 등을 편성해 주민 편의와 지역 소비 활성화를 도모한다.

이번 예산안은 오는 14일 개회하는 제297회 양양군의회 임시회에서 심의를 거쳐 이달 중 최종 확정될 예정이다. 군은 예산안 의결 즉시 신속 집행에 나설 계획이다.

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