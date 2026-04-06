김해시, 농장 맞춤형 조기경보 서비스 확대…농작물 피해 최소화

농가 맞춤형 기상정보 제공

안정적인 농업 경영 필요성

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 기후변화로 인한 농작물 피해를 줄이고 농가의 안정적인 영농활동을 돕기 위해 '농장 맞춤형 조기경보 서비스' 활용을 확대하고 나섰다.

경남 김해시가 6일 기후변화에 따른 농작물 피해를 최소화하기 위해 '농장 맞춤형 조기경보 서비스'의 적극적인 이용을 당부했다. 사진은 김해시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.07.08

시는 6일 농가 단위의 기상 정보를 실시간으로 제공하는 '농장 맞춤형 조기경보 서비스'를 적극 활용해 줄 것을 시민 농업인들에게 당부했다.

해당 서비스는 기상청의 동네예보(5×5㎞)를 세분화해 농장 단위(30×30m)로 재분석한 뒤 기상재해 정보와 대응 지침을 맞춤형으로 제공한다.

현재 벼, 감, 블루베리 등 주요 작물 36종을 대상으로 기온·강수량 등 8종의 기상 정보와 냉해·동해 등 10종의 재해 예측 정보를 최대 9일 전까지 확인할 수 있다. 농가는 등록된 지번과 재배 품목에 특화된 기상 정보를 카카오톡이나 문자 메시지로 손쉽게 받아볼 수 있다.

기본 정보는 매주 월요일과 목요일 오전 8시에 정기 알림으로, 기상 위험이 예상될 경우에는 전날 오전 8시 수시 알림으로 발송된다. 이를 통해 농업인은 작물 생육 단계별 재해 위험을 사전에 예측하고, 재해 대응 지침에 따라 관리 시기를 조절할 수 있다.

조규범 농업기술센터소장은 "농장별로 세분화된 기상 정보와 대응 지침을 실시간으로 제공하는 만큼 농작물 피해를 최소화할 수 있을 것"이라며 "많은 농업인이 서비스를 적극적으로 활용해 안정적인 농업 경영을 이어가길 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com