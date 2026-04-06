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셀트리온, 美 관세 리스크 완전 해소…CMO 사업 확대 기대

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바이오시밀러 관세 적용 제외
짐펜트라 현지 생산 체계 구축 완료

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 미국 의약품 관세 정책 리스크에서 사실상 벗어났다. 주력 제품인 바이오시밀러가 관세 대상에서 제외돼 매출 영향은 제한적일 전망이다. 

셀트리온은 지난 2일(현지시간) 미국 정부가 발표한 '미국으로의 의약품 및 의약품 원료 수입 조정'과 관련해 회사 사업에 미치는 관세 영향이 사실상 해소됐다고 밝혔다.

인천 셀트리온 공장 [사진=셀트리온]

미국 정부의 조치는 의약품 공급망의 미국 내 회귀를 유도하기 위해 마련됐다. 이에 따라 미국에서 생산되지 않거나 정부와 약가 협상을 체결하지 않은 특허의약품 및 원료에 대해 100% 관세가 부과되며, 국가별 차등 관세 적용에 따라 한국산 의약품에는 15% 관세가 적용된다. 다만 미국 보건복지부(HHS)와 최혜국 약가(MFN) 협정을 체결하고 현지 생산 시설을 보유한 기업에는 관세 면제가 가능하다.

셀트리온의 미국 매출 대부분을 차지하는 바이오시밀러는 이번 관세 적용 대상에서 제외됐으며, 1년 후 재평가가 예정돼 있다. 이에 따라 회사는 미국 내 매출에 미치는 영향이 없고, 현지 영업·마케팅 전략을 안정적으로 운영할 수 있는 기반을 확보했다고 설명했다.

회사는 향후 정책 변화에 대비해 미국에서 판매되는 제품을 현지에서 생산할 수 있는 체계를 단계적으로 구축할 계획이다. 짐펜트라 원료의약품은 미국 뉴저지주 브랜치버그 공장에서 생산될 예정이며, 관련 기술 이전도 완료된 상태다. 향후 미국 판매 제품 전반을 현지 생산으로 전환할 방침이다.

이번 조치로 글로벌 제약사의 원료의약품 현지 생산 수요가 증가할 것으로 예상되면서, 셀트리온은 미국 브랜치버그 생산시설을 통한 위탁생산(CMO) 사업 확대도 기대하고 있다. 회사는 해당 시설에 7만5000리터 규모의 추가 증설을 추진해 총 생산능력을 기존 6만6000리터에서 14만1000리터까지 확대할 계획이다.

현지 생산 기반 확대는 직판 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 보인다. 특히 짐펜트라는 올해 들어 처방량이 전년 대비 3배 이상 증가하며 성장세를 보이고 있는 가운데, 무관세 기반 가격 경쟁력까지 확보할 경우 성장 속도는 더욱 가속화될 것으로 전망된다. 물류·운송비 절감 효과까지 더해지면 경쟁력은 한층 강화될 것으로 예상된다.

셀트리온 관계자는 "이번 미국 의약품 관세 정책을 통해 회사에서 판매하는 주요 제품군에 대한 관세 영향이 사실상 해소된 가운데, 현지 생산을 통한 직판 경쟁력 강화 및 신규 사업 기회 확대 측면에서 긍정적"이라며 "짐펜트라를 포함한 주요 제품의 처방 확대 및 CMO 사업 확대를 통해 미국 시장에서의 성장세를 더욱 가속화해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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