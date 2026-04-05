용인시, '농식품가공업체 등 시설개선 지원사업' 대상 6개소 선정

지역 농산물 사용과 사업계획 적정성, 성장 가능성 종합 평가

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 지역 농산물 소비 확대와 농식품 가공산업 경쟁력 강화를 위해 '농식품 가공업체 등 시설개선 지원사업' 대상자 6곳을 선정했다고 5일 밝혔다.

'농식품가공업체 등 시설개선 지원사업' 대상에 선정된 상촌식품 모습.[사진=용인시]

총 4억1000만원의 사업비를 투입하는 이번 지원 사업에는 상촌식품, 동산떡집, 농업회사법인 마음이가㈜, 농업회사법인 아토양조장㈜, 제이1 농업회사법인㈜, 농업회사법인 주다솜㈜가 선정됐다.

지원 대상은 지역에서 생산한 농산물 사용량과 사업계획 적정성, 성장 가능성을 심의해 선정했다.

상촌식품은 대한민국 식품명인 권기옥 장류의 HACCP인증 추진을 위한 시설개선을 계획하고 있으며 동산떡집은 로컬푸드 직매장에 납품중인 업체로 생산 및 포장 기계 도입을 추진한다.

농업회사법인 마음이가㈜는 냉동떡을 생산하는 업체로 대형 플랫폼과 대형마트, 수출시장에 참여 중이며 떡 제조설비를 확충한다.

제이1 농업회사법인는 '성시경 막걸리'로 알려진 경탁주와 시에가(리큐르)를 생산하며 연간 200t 이상의 용인쌀을 사용, 설비 자동화에 투자한다.

농업회사법인 아토양조장은 여러 미슐랭 선정 파인다이닝 레스토랑에 납품하는 전통주 제조업체로 제조설비 개선을, 농업회사법인 주다솜은 감성막걸리와 탁선 등을 생산하는 업체로 자동 생산라인 구축 등 푸드테크를 활용한 사업을 추진할 예정이다.

시 관계자는 "이번 지원사업을 통해 지역 농산물을 활용한 가공품의 품질과 생산성을 높이고, 지역 농산물 소비 확대와 농가 소득 증대에 기여할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 경쟁력 있는 농식품 가공업체 육성을 위해 지속적으로 지원할 계획"이라고 말했다.

seraro@newspim.com