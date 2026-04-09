(목요일·음력 2월22일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월9일(목요일·음력 2월22일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 공격기세를 유지하며 질주하겠다.
72년생 : 말조심 입조심을 해야 하겠다.
84년생 : 내용도 좋고 결과도 좋겠다.
96년생 : 속으로 즐기는 일이 생기겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 새로운 사업이 확장세를 유지하겠다.
73년생 : 다시 없는 좋은 기회를 잘 살릴 수 있겠다.
85년생 : 어렵던 일들이 생각대로 풀려나가겠다.
97년생 : 새롭게 사업을 시작하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 희망이 보이기 시작하겠다.
74년생 : 어려움은 가고 좋은 일만 있겠다.
86년생 : 미운 사랑이 다시 오겠다.
98년생 : 손해 볼 일이 생길 수 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 원하는 바를 모두 얻겠다.
75년생 : 결정적 순간이겠다. 결론을 내야한다.
87년생 : 이상형 사람을 만날 수 있겠다.
99년생 : 새로운 인연이 찾아오겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 고비를 넘기겠다.
76년생 : 어려운 문제가 해결되겠다.
88년생 : 모든 것을 신중하게 처리해야 하겠다.
00년생 : 뜨거운 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 소신대로 밀고 가겠다.
77년생 : 요행을 바라는 순간 일이 실패할 수 있겠다.
89년생 : 사업이 크게 발전하는 것을 체감하겠다.
01년생 : 노력하고 준비하는 것만이 정답이겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 앞만 보고 달려가는 것이 좋겠다.
78년생 : 비둘기가 푸른 희망을 안고 오겠다,
90년생 : 욕심을 버려야 더 큰 이익이 생기겠다.
02년생 : 끝내 사랑은 다시 찾아올 수 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 무지개가 손에 잡히는 일이 생기겠다.
79년생 : 생각대로 사업이 잘 풀려나가겠다.
91년생 : 무소식이 희소식일 수 있으니 기다리면 좋겠다.
03년생 : 망설이면 될 것도 안 될 수 있으니 직진하는 것이 좋겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 멀리 보고 달려가야 할 운세다.
80년생 : 돈이 들어오는 운세가 강하다.
92년생 : 생각보다 성과가 더 크게 나타나겠다.
04년생 : 사랑 타령으로 하루를 다 보내겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 조급하게 마음을 먹으면 일이 어렵게 되겠다.
81년생 : 자신을 믿고 노력하고 또 노력해야 하겠다.
93년생 : 기회가 여러 번 찾아오고, 그 기회를 모두 잡겠다.
05년생 : 가버린 사랑을 붙잡고 힘들어하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 성급하게 나가지 않으면 성공하겠다.
82년생 : 말과 행동을 신중하게 해야 하겠다.
94년생 : 무엇을 하든 행운이 따르겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 가지고 있는 뜻을 수그리는 것이 현명하겠다.
83년생 : 좋은 소식이 연이어 들려오겠다.
95년생 : 다시 사랑하는 관계로 발전하겠다.