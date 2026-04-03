김영록, 공무원 2대 노조와 '복지수당 상향·근무지 안정 보장' 합의

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전남광주특별시장 예비후보가 3일 오전 광주 선거사무소에서 전국공무원노조 광주지역본부 광주시지부와 전남도청공무원노동조합 등 지역 2대 공무원 노조와 정책협약을 체결했다고 밝혔다.

협약은 근무지 안정성 보장과 복지수당 상향을 포함한 인사제도·근무환경·복지지원 등 3대 분야를 핵심으로 한다.

광주·전남 공무원 2대 노조, 김영록 선거사무소서 협약식. [사진=김영록 예비후보 선거사무소] 2026.04.03 ej7648@newspim.com

김 예비후보와 양 노조는 전남·광주 통합으로 인한 공무원 인사 이동 불안을 해소하기 위해 근무지 안정성을 제도적으로 보장하기로 했다. 앞서 김 후보는 지난 3월 광주시의회에서 "통합에 따른 인사 불안을 없애겠다"며 근무지 전보·파견 금지 원칙을 발표한 바 있다.

또한 양측은 공정한 인사·승진 시스템 구축과 정원 감축 금지 방침에 공감하며 조직 개편 및 인사제도 개선을 공동 추진하기로 했다. 통합특별시 조례에는 공무원 보수와 복지, 신분 변동 등 주요 사안에 노조가 참여할 수 있도록 관련 조항을 반영할 계획이다.

이와 함께 공무원 복지 향상을 위해 복지수당을 통합특별시 기준으로 인상하고, 원거리 근무자에게 특별수당을 지급하는 방안도 추진한다. 아울러 전 직원을 대상으로 설명회를 열어 의견을 수렴하고, 전남·광주 인사 부서에 '갈등조정기구'를 설치하기로 했다.

김 후보는 "전남광주특별시의 공무원들은 특별시민을 위해 현장에서 일하는 핵심 인력"이라며 "근무지 이동에 대한 불안 없이 행정 업무에 전념할 수 있도록 복지혜택을 강화하겠다"고 밝혔다.

한편 공무원노조 광주시지부와 전남도청공무원노조에는 각각 약 1000명과 2200명의 조합원이 가입해 활동 중이다.

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