◇ 부국장대우 승진
▲뉴스콘텐츠본부 기획영상부 박서강 ▲뉴스룸국 신문총괄부문 김도상 ▲ 전국부 박경우 ▲혁신총괄 플랫폼개발부문 이탁희 ▲경영지원실 경영지원부문 현재주
◇ 부장대우 승진
▲콘텐츠본부 콘텐츠스튜디오팀 김지은 ▲뉴스룸국 종합편집부 이승현 ▲ 종합편집부 채지은 ▲AD전략국 AD2팀 김대인
◇ 차장 승진
▲뉴스콘텐츠본부 기획영상부 김주영 ▲뉴스룸국 종합편집부 안광열 ▲ 정치부 이동현 ▲ 산업2부 김경준 ▲ 사회부 김표향 ▲ 사회부 김혜영 ▲ 전국부 이종구 ▲ 남보라 강윤주 ▲미디어전략실 통합멤버십팀 윤은정 ▲독자마케팅국 마케팅1팀 김신영 ▲ 마케팅4팀 심무환 ▲미디어사업실 컬처스포츠팀 박재홍 ▲지식콘텐츠실 지식콘텐츠팀 장윤환
◇ 차장대우 승진
▲뉴스룸국 전국부 김영헌 ▲ 콘텐츠운영부 권정환 ▲ 콘텐츠운영부 권혜련 ▲ 경제부 김민호 ▲ 스포츠부 김형준 ▲ 스포츠부 박주희 ▲ 사회정책부 박경담 ▲ 종합편집부 박준영 ▲ 정치부 이서희 ▲ 국제부 정지용 ▲ 산업2부 조아름 ▲ 김지현 ▲혁신총괄 서비스기획부 우한재