한화, KIA 공으로 골프를...타이틀리스트 한화, KIA와 커스텀 비즈니스

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=프로야구 KIA타이거즈와 한화이글스의 로고가 새겨진 골프공으로 골프를 즐길 수 있다. 골프와 스포츠 팬덤의 결합이다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=타이틀리스트, 커스텀 골프볼_한화이글스[사진=타이틀리스트] 2026.04.01 iaspire@newspim.com

타이틀리스트가 커스텀 골프볼 및 패키지 비즈니스를 한층 확장하며, 그 일환으로 KIA타이거즈와 한화이글스와의 라이선싱 에디션을 선보인다. 이번 협업은 타이틀리스트 커스텀 비즈니스를 스포츠 팬덤과 결합해 풀어낸 사례로,

타이틀리스트의 커스텀 골프볼 비즈니스 확장의 새로운 시도로서 의미와 가치를 더한다.

골프볼을 선물용은 물론 다양한 환경에서도 활용할 수 있도록 영역을 넓혀가고 있다. 커스텀 골프볼 비즈니스 역시 같은 방향성에서 출발했다. 기존에도 기업 프로모션과 대회 운영 등 다양한 영역에서 활용되어 왔으며,

골프볼의 퍼포먼스는 그대로 유지하면서 로고, 메시지, 패키지 구성을 함께 설계해 상황에 맞는 맞춤형 골프볼을 제안한다.

타이틀리스트 커스텀 서비스는 단순한 로고 적용을 넘어, 브랜드 아이덴티티를 반영한 컬러 표현과 다양한 디자인 옵션, 패키지 구성을 통해 완성도 높은 골프볼 패키지를 구현하는 것이 특징이다. 이를 통해 기업 프로모션, 대회 운영,

VIP 기프트, 팀 단위 이벤트 등 다양한 목적에서의 활용도를 높였다.

이번 KIA타이거즈 및 한화이글스 라이선싱 에디션은 각 구단의 엠블럼과 컬러를 반영한 커스텀 골프볼과 전용 패키지로 구성된다.

골프와 야구라는 서로 다른 스포츠를 연결하는 협업 사례로, 골프를 즐기는 야구 팬들에게는 필드 위에서도 자신이 응원하는 팀을 자연스럽게 드러낼 수 있도록 했다. 해당 에디션은 타이틀리스트 공식 홈페이지 및 시티 투어밴(서울)을 통해 선보인다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=타이틀리스트, 커스텀 골프볼_KIA타이거즈[사진=타이틀리스트] 2026.04.01 iaspire@newspim.com

이 뿐만이 아니다. 타이틀리스트만의 스페셜 플레이 넘버 옵션을 통해 골프볼에 '나만의 의미'를 더할 수 있다.

00번부터 99번까지 자유롭게 선택 가능한 이 옵션은 좋아하는 선수의 등번호는 물론, 개인에게 의미 있는 숫자를 담아 더욱 특별한 패키지를 완성하는 요소다.

타이틀리스트는 이번 협업을 시작으로 다양한 파트너십을 통해 커스텀 골프볼 및 패키지 비즈니스를 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.

또한 기업 및 단체 고객을 대상으로 브랜드 목적과 활용 환경에 맞는 맞춤형 골프볼 및 패키지 구성을 선보일 계획이다.

커스텀 골프볼 및 패키지 제작은 타이틀리스트 공식 대리점을 통해 상담 및 주문이 가능하며, 로고 및 디자인 시안 확정 이후 제작이 진행된다.

제품 및 패키지 구성, 수량 등 세부 사항은 목적과 활용에 따라 맞춤형으로 안내 받을 수 있다.

한편, 이번 KIA타이거즈와 한화이글스 라이선싱 스페셜 에디션은 절찬리에 판매 중이며, 타이틀리스트 공식 홈페이지 및 타이틀리스트 시티 투어밴(서울)에서만 구매할 수 있어 소장 가치가 높은 한정 에디션이다.

iaspire@newspim.com