롯데면세점, 지난해 영업익 518억...4분기 연속 흑자 전환

매출은 전년 대비 13.8% 감소

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데면세점은 지난해 경영 효율화에 힘입어 흑자 전환하며 수익성 회복세를 이어갔다.

롯데면세점은 지난해 연간 영업이익이 518억원을 기록하며 전년 대비 흑자 전환에 성공했다고 31일 공시했다. 2024년 영업손실액은 1432억원이었다. 이를 고려하면 1년 만에 1950억원의 손익 개선을 이뤄낸 것이다. 고정비 절감과 개별자유여행객(FIT) 매출 확대 등 경영 효율화 전략이 실적 개선을 견인한 것으로 분석된다.

롯데면세점 로고.[사진=롯데면세점]

특히 지난해 1분기부터 4분기까지 4개 분기 연속 흑자를 달성하며 수익구조의 안정적 전환을 입증했다. 다만 이 기간 매출은 2조8160억 원으로 전년 대비 13.8% 감소했다. 이는 상업성 고객 비중을 축소한 영향으로 분석됐다.

롯데면세점은 올해 매출 확대와 수익성 중심 경영을 병행하는 전략을 추진한다는 방침이다.

우선 오는 17일 인천국제공항 DF1(화장품·향수, 주류·담배) 구역 영업을 개시하며 외형 성장의 발판을 마련할 계획이다. 동시에 다국적 외국인 관광객 유치 확대와 단체관광객 증가세를 적극 활용해 고객 포트폴리오를 다변화할 방침이다.

다만 달러당 1500원대를 웃도는 고환율 기조와 글로벌 정세 변화 등 대외 불확실성이 지속되는 만큼, 리스크 관리도 병행해 안정적인 수익 흐름을 유지한다는 입장이다.

롯데면세점 관계자는 "지난해 내실 경영에 집중한 결과 4개 분기 연속 흑자를 달성하며 수익 중심의 사업 구조로 전환했다"며 "올해는 신규 사업권 운영을 통해 외형 성장 모멘텀을 확보하는 동시에, 대외 불확실성에 대비한 신중한 경영 기조를 이어가겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com