KGM, 전국 325개 서비스네트워크에서 '봄 맞이 차량 점검 캠페인'

에어컨, 냉각수, 타이어, 엔진, 브레이크 등 차량 점검 시행

4월1일~14일까지 직영사업소 군포 광역서비스센터 포함



[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KG 모빌리티(KGM)가 야외 활동이 많아지는 계절을 맞아 겨울철 강추위에 노출 되었던 차량의 안전 운행을 위해 '봄 맞이 차량 점검 캠페인'을 시행한다고 31일 밝혔다.

KGM은 겨울에서 봄으로 넘어가는 환절기는 그 어느 때 보다 자동차 정비와 관리가 필요하며, 봄철 황사 및 미세먼지 등을 대비하기 위해서도 차량 관리에 각별한 주의가 요구되는 만큼 고객들의 쾌적하고 안전한 운행을 위해 차량 점검 서비스를 준비했다.

'봄 맞이 차량 점검 캠페인'은 4월 1일부터 14일까지 2주간 직영사업소인 군포 광역서비스센터를 포함해 전국 325개 서비스네트워크에서 KGM 전 차종(대형 상용차 제외)을 대상으로 차량 주요 부품과 기능을 점검한다.

캠페인 세부 항목은 ▲냉각수와 엔진오일 등 각종 오일류 누유 점검 ▲엔진 룸 이물질 제거 및 청소 ▲브레이크 및 패드 마모 상태 점검 ▲타이어 마모 및 공기압 점검 ▲등화 장치 점검 ▲에어컨 작동 상태를 포함해 봄철 안전한 차량 운행을 위한 맞춤형 점검 서비스로 진행된다.

[사진=KGM]

또한, 고객 감사 의미로 에어컨 필터와 엔진오일 교환 시 할인과 함께 워셔액 보충 서비스를 제공하며, 차량용 에어 매트 등 순정 품목 100여 개에 대해서는 순정 액세서리몰에서 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

특히, 전기차 보유 고객의 안전한 차량 이용을 위해 ▲고전압 배터리 및 배터리 관리 시스템 점검 ▲모터용 냉각수량 및 누수 점검 ▲차체 내/외부 점검 등 특별항목을 선정해 점검을 시행한다. KGM은 이와 함께 지난 3월부터 '전기차 특별 안전 점검 캠페인'도 시행하고 있다.

한편, KGM은 고객 중심의 맞춤 정비 서비스 제공을 위해 정비센터 방문이 어려운 고객을 대상으로 전국 58개 서비스센터에서 차량 수리 픽업 및 딜리버리 서비스를 제공하는 '홈 딜리버리 서비스'를 시행하고 있으며, 이 밖에도 여름휴가와 동절기 등 정기적인 차량점검 서비스와 함께 수해 차량 특별 점검 서비스를 시행하고 있다.

'봄 맞이 차량 점검 캠페인'과 관련된 자세한 내용은 회사 홈페이지를 참고하거나 고객센터로 문의하면 된다.

y2kid@newspim.com