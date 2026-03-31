이상일 용인시장, 안호영·김성환에 "반도체 지방이전론 무제한 토론" 제안

반도체 이슈 공개 토론 촉구

안호영과 김성환의 상반된 입장

용인 반도체 프로젝트 향후 전망 논의 필요

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 31일 페이스북에 올린 글에서 더불어민주당 안호영 국회의원과 기후에너지환경부 김성환 장관에게 용인 반도체 클러스터 지방이전론을 놓고 무제한 토론을 공식 제안했다.

31일 이상일 용인특례시장이 페이스북에 올린 글 캡쳐 내용.[사진=뉴스핌DB]

이상일 시장은 "안 의원의 지방이전론과 김 장관의 지산지소론이 반도체 미래를 위해 타당한지 국민 앞에서 가려보자"며 1대2 토론을 촉구했다.

이 시장은 안호영 의원이 용인 반도체 국가산단(삼성전자 6기 팹)과 일반산단(SK하이닉스)을 새만금 등 호남으로 이전하라고 주장하며 전북 동조세력이 커지고 있다고 지적했다.

정부가 용인 이동·남사읍 국가산단에 단계별 전력·용수 공급계획을 세웠음에도 대통령이 실행 의지를 명확히 밝히지 않아 논란이 지속되고 있다는 주장이다.

특히 김성환 장관이 국가산단 2단계 전력 공급계획에 서명하지 않아 삼성전자가 속앓이를 하고 있으며 장관은 지난해 12월 라디오 인터뷰에서 "용인 팹 전력 총량 15GW 수준이라 지방 이전을 고민해야 한다"고 발언해 이전론에 불을 지폈다고 비판했다.

장관 측은 "송전망 갈등과 사회적 비용 설명"이라 해명했으나, 친정부 환경단체들이 지산지소(地産地消)를 내세워 송전 반대 시위를 벌이고 있다고 전했다.

더욱이 기후에너지환경부와 국립환경과학원이 4대강 16개 보 해체·개방 수질 예측 용역을 발주 중으로 여주보 해체 시 용인 원삼면 SK하이닉스 클러스터(4기 팹 중 1·2기)가 직격탄을 맞을 수 있다고 우려했다.

SK하이닉스는 여주보 취수(일 26만5000톤) 관로공사를 올해 하반기 완료할 예정이지만, 보 해체로 물 공급이 끊기면 팹 가동이 어려워진다는 것이다.

이상일 시장은 "대통령 함구와 장관 부처 움직임으로 용인 반도체 프로젝트가 흔들리고 있다"며 안호영 의원(전 기환노위원장)과 김 장관이 자신감을 가진다면 토론을 피할 이유가 없다고 강조했다.

이어 "용인시민과 전북도민 등 국민이 보는 앞에서 반도체 모든 이슈를 토론하자. 빠를수록 좋다"며 답변을 기다리겠다고 마무지었다.

용인 반도체 클러스터는 이미 4조원 이상 투입된 국가전략사업으로 호남 이전론이 '국가경제 사형선고'라는 비판이 제기되는 가운데 정치·환경 갈등이 고조되고 있다.

seraro@newspim.com