창원시, 지역 발전 기여 시민 93명 유공 표창 수여

해군교육사령부 교관 기여 사례 주목
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지역사회 발전에 기여한 시민 93명에게 시정발전 유공 표창을 수여했다.
창원시는 31일 오전 시청 시민홀에서 '2026년도 1분기 시정발전 유공시민 표창 수여식'을 열고, 시민과 기관의 공로를 치하했다고 밝혔다.
이번 수여식에서는 지역 공동체 발전과 시정 참여에 앞장선 시민들이 상을 받았다. 특히 삼성창원병원 신생아집중치료지역센터가 소중한 생명을 구한 공로로 유공 기관에 선정돼 참석자들의 큰 박수를 받았다.
해당 센터는 새해 첫날 헬기에서 출산한 신생아를 두 달간 집중 치료해 건강을 회복시켰다.
이 밖에 해군교육사령부 장준우 상사와 소성한 상사가 교관으로서 전기 안전 점검과 재능기부 활동을 펼쳐 지역사회 안전과 복지 증진에 기여했다.
장금용 시장 권한대행은 "각자의 자리에서 지역 발전을 위해 헌신하신 시민 여러분께 감사드린다"며 "묵묵히 봉사를 실천하는 분들이 존중받는 도시를 만들겠다"고 말했다.
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