전북교육청, AI교육플랫폼 도입...교육혁신

맞춤형 학습 지원 확대 및 수업관리 일원화

교사 행정업무 경감과 교육환경 개선 기대

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 인공지능 기반 교수학습 플랫폼을 도입해 교육 혁신에 속도를 낸다.

전북교육청은 전국 11개 시·도교육청이 공동 개발한 '인공지능 맞춤형 교수학습 플랫폼(AIEP)'을 올해 하반기부터 도입할 계획이라고 31일 밝혔다.

전북교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.31 lbs0964@newspim.com

AIEP는 구글, 웨일 등 빅테크 기반 학습관리시스템(LMS)을 바탕으로 수업 관리를 통합한 AI 맞춤형 플랫폼이다. 학생에게는 수준별 맞춤 교육을 제공하고, 교사에게는 수업 행정 부담을 줄이는 데 목적이 있다.

주요 기능으로는 통합 로그인(SSO)을 통한 다양한 에듀테크 서비스 연계, AI 기반 학급 대시보드를 활용한 학습 현황 분석 및 맞춤형 수업 지원, LMS 기반 수업관리 일원화 등이 포함된다.

전북교육청은 2023년 공동 개발에 참여한 이후 베타 테스트, 프론티어 교사단 운영, 연구회 테스트, 공통 서비스 개방 등 단계적 준비를 진행해 왔다. 이와 함께 소규모 학교와 다문화 학생 등 지역 특성을 반영한 전북형 특화 서비스도 별도로 개발 중이다.

현재 AI 디지털 선도학교로 지정된 100개교를 대상으로 시범 운영이 이뤄지고 있으며, 이날 전주송원초등학교에서는 유정기 교육감 권한대행이 참석한 가운데 시연회가 열렸다.

시연회는 정책 대응 체계 구축과 관리자 공감대 형성, 학교 현장 확산 기반 마련을 위해 추진됐다.

전북교육청은 시범 운영 결과를 토대로 하반기 중 전북형 특화 서비스를 포함한 AIEP를 본격 도입해 학생 맞춤형 AI 교육과 교사 업무 경감 효과를 동시에 실현한다는 방침이다.

유정기 권한대행은 "AIEP는 단순한 온라인 학습 도구를 넘어 학생 개개인의 성장을 지원하는 플랫폼"이라며 "교사들이 수업과 생활지도에 집중할 수 있도록 행정 부담 완화에도 철저히 대비하겠다"고 말했다.

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