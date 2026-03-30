인천 강화~인천터미널 하루 4→15회, 배차 4시간→55분…강화군 버스 노선 개편

인천 강화 시내버스 [사진=인천시 강화군]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 강화도에서 도심을 오가는 시내버스 운행 횟수가 늘어나고 배차 간격이 크게 줄어든다.

인천시 강화군은 강화터미널에서 미추홀구 인천종합터미널을 연결하는 시내버스 노선을 확대· 개편한다고 30일 밝혔다.

강화군은 올해 하반기부터 인천터미널행 직행 노선인 801번을 없애고 같은 노선에 5311번을 신설해 확대· 운행한다고 설명했다.

버스 운행은 기존 1대· 4회에서 4대· 15회로 늘어나고 배차 간격은 4시간에서 55분으로 단축된다.

강화군은 또 경기 김포와 인천 서구를 지나 인천터미널로 향하는 800번 노선의 종점을 강화터미널에서 강화산성 서문까지 연장하기로 했다.

여기에 버스 운행을 기존 11대· 27회에서 12대· 29회로 늘려 배차 간격을 30분에서 25분으로 단축할 계획이다.

강화군은 지난해 서울행 3000번 광역버스를 늘렸으며 현재 서울역 직행 M버스 노선 신설을 추진 중이다.

박용철 강화군수는 "시내버스 확대 운행으로 주민들의 교통 편의가 크게 좋아졌다"며 "주민 편의 중심으로 실효성 있는 대중교통 정책을 계속 추진하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com